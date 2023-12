Divulgação MR Dan é destaque na programação do evento que acontece na capital baiana





A "Resenha do Boca", um dos eventos mais esperados de Salvador, chega a sua 6ª edição e agita o espaço Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, no próximo domingo (10). Na programação os grupos Pagode do Adame, Mr Dan, Pagode do Segredo, CBX Samba Club, que apresentarão para o público, o melhor do partido alto e do pagode; durante os intervalos, a animação ficará a cargo da pick-up do DJ Naylson Carvalho.





O evento teve início após uma brincadeira de seu idealizador, o Boca, sócio de Mariana e Robsinho no Beach Lounge, situado no Rio Vermelho, bairro boêmio da capital baiana. Ao final dos eventos de samba, Boca, apaixonado pelo ritmo, se juntava à banda e assumia o vocal, cantando pelo menos duas músicas e o momento foi intitulado como “Resenha do Boca”.

A cada semana, a “Resenha” passou a reunir um público maior e, logo, o organizador percebeu que o encontro merecia um novo espaço para melhor atender seus visitantes, tendo sua última edição superado 2.500 pessoas. “Sempre me identifiquei com o samba e junto com minha esposa Mariana e nosso sócio Robsinho, concluímos a ideia de unirmos essa paixão com a idealização de um evento. Criamos a Resenha do Boca, com intuito de proporcionar um momento de alegria e descontração para o público regado com cerveja gelada e um bom samba”, explica Boca.

Confira vídeo de MR Dan, uma das atrações do evento: