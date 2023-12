Reprodução/Record Nadja Pessoa aparece na preferência do público para deixar o reality





O resultado da votação da roça a ser anunciado na noite desta quinta-feira (7), certamente, irá surpreender os participantes que continuam na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão de "A Fazenda 15". Após a definição dos peões que disputariam a preferência do público, as enquetes dos sites e redes sociais que acompanham o programa começaram a "pipocar" e, para surpresa, a influenciadora Nadja Pessoa aparecia em quase todas como a menos preferida do público para continuar no jogo.





Os percentuais baixos permaneceram ao longo desta tarde, com média de 10% de diferença entre ela e Cezar Black, tendo Yuri Meirelles como líder do público para ficar na fazendona. Será que os telespectadores acreditaram nas lágrimas e nos pedidos de desculpas de Black ou as histórias e repetições de vitimismo de Nadja cansaram o público?

Após a Prova do Fazendeiro, vencida por Jaquelline, na noite desta quarta-feira (6), os peões que disputam a roça fizeram seus apelos ao público e, claro, com o encerramento do programa ao vivo muito se falou sobre o jogo durante a madrugada.

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu teve seu destaque, inclusive, pela rápida bajulação a Jaque que conquistou o chapéu de Fazendeiro. Importante lembrar que a "culega" combinou votos e estratégia com o Grupo do Crias para colocar Jaque na roça , pois em sua visão a peoa não puxaria Yuri para o terceiro banquinho da roça.

E Black? Será que poderá renascer na competição ou, de fato, jogará a toalha para os remanescentes do time do Pôr-do-sol? Sua provação, sem dúvida, será na próxima formação da roça, pois voltará a ocupá-la, sendo indicado pela fazendeira. Vamos aguardar as cenas e definições desta noite, pois tudo pode acontecer nesta noite de eliminação do reality que se encerra no próximo dia 21 de dezembro.