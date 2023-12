Reprodução/Record Yuri Meirelles na berlinda pode retomar eliminações dos time do Grupo dos Crias





A noite desta terça-feira (5) destacou a formação de mais uma roça do reality "A Fazenda 15" . O fazendeiro da semana, Tonzão, indicou Cézar Black para o primeiro banquinho. Ao seu lado ficou Jaquelline, a mais votada pela casa que puxou Yuri Meirelles da baia, que acabou sendo vetado da prova do fazendeiro por Radamés que ocupou por alguns instantes o quarto banco, após sobrar do Resta Um. Porém, o poder branco do lampião que estava em suas mãos permitiu que ele fizesse sua troca com outro peão, e a indicação foi para Nadja Pessoa.





Com a formação definida ficou claro que a estratégia de Márcia Fu foi por água abaixo. Ela que puxou Yuri para baia, após perder a Prova do Lampião, apostava que se Jaquelline fosse a mais votada pela casa, ela puxaria Shay e não o membro do Grupo dos Crias. Durante a transmissão do programa, o público percebeu o desespero da peoa, mas Jaquelline, inclusive, justificou a puxada pontuando que "percebeu a estratégia adotada pelo grupo que votou nela" e o fato também foi motivo para a escolha.

Após o encerramento do programa, a ex-atleta logo foi se desculpar com o jovem influenciador, que pouco deu atenção e disse que "estava tudo bem". Ela, inclusive, falou para o time do Grupo dos Crias que ela, Jaquelline, mudou a escolha na hora.

Nesta quarta-feira (6), os peões Cézar Black, Jaquelline e Nadja Pessoa participam da Prova do Fazendeiro. Já Yuri Meirelles, com o veto dado por Radamés, está direto na roça de eliminação. As primeiras enquetes nas redes sociais e sites que acompanham o programa apontam a disputa entre Yuri e Nadja como possíveis eliminados do reality.