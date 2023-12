Agência Pontes/Divulgação A atriz brasileira Lucélia Santos esteve presente na abertura da mostra e comandará a entrega de prêmios no encerramento do evento





Os cinemas chinês e brasileiro estão em celebração no Rio de Janeiro até esta quinta-feira (7), quando será encerrada a "II Mostra de Cinema ChinaBrasil", que movimenta a Estação Net Rio, em Botafogo. Com programação gratuita, o encontro com curadoria do produtor e documentarista Hélio Pitanga, destaca a exibição de 14 longas-metragens, sendo sete de cada nacionalidade.





Entre os filmes chineses, destaque para o drama “De Volta ao Sul”, de Xiao Haiping, exibido no 71º Festival Internacional de Cinema de San Sebastian e XV Festival Internacional de Cinema de Macau; a comédia inédita “Como Pai e Filho”, de Bai Zhiqiang, premiada como Melhor Filme Infantil no 36º Prêmio Galo de Ouro, maior festival de cinema da China; o drama familiar “Nuvens Brancas e Cães Azuis (Caminho Para Casa)”, de Zang Lianrong e Xu Ruogu, indicado aos prêmios de Melhor Ator e Melhor Fotografia no Festival de Cinema Internacional de Xangai; além do romance “O Flamingo”, de Yang Tiandong.

A programação brasileira têm como destaque, o biográfico “Heleno - O Príncipe Maldito”, de José Henrique Fonseca, estrelado por Rodrigo Santoro, que conquistou prêmios de Melhor Ator nos festivais de cinema de Lima e Havana pelo papel, e o elogiado drama “Casagrande”, de Fellipe Barbosa, com Marcello Novaes e Suzana Pires, exibido nos festivais de Rotterdam, San Sebastian, e Toulouse. Único documentário, o inédito “Inhotim”, de Tiago Arakilian (“Antes Que Eu Me Esqueça”), traz um olhar que mistura arte contemporânea e paisagismo, a partir das pessoas que trabalham no lugar.

“Fiquei muito satisfeito com a primeira edição da Mostra. Tivemos a participação de um público bem interessado em conhecer os filmes chineses e rever os brasileiros. China e Brasil têm uma parceria de sucesso na área de comércio exterior de produtos, mas na área cultural e de turismo pode melhorar. Quero ajudar a mudar esse cenário”, comenta o idealizador da Mostra, Arthur Chen, empresário chinês naturalizado brasileiro.

A mostra presta homenagem às produções dos dois países e um representante de cada filme receberá o prêmio Arara Azul pela sua relevância. A atriz brasileira Lucélia Santos, reconhecida na China pelo sucesso da novela “Escrava Isaura” no país, fará a apresentação do o evento.