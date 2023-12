Divulgação Banda Magníficos lança EP com narração especial de Cid Moreira





A Banda Magníficos comemora seus 30 anos de história com o lançamento da primeira parte do DVD gravado no Parque do Povo.

Os fãs do conjunto musical poderão conferir, no próximo dia 8 de dezembro, quatro faixas do EP comemorativo, que terá participação especial de Cid Moreira na abertura.





No mesmo dia, quatro vídeos exclusivos serão lançados no YouTube, permitindo que os admiradores mergulhem na atmosfera única deste evento especial.

Cada música, uma reinterpretação única, destaca a habilidade e performance da Banda Magníficos em reinventar clássicos, que proporcionam aos ouvintes uma experiência nostálgica.