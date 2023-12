Reprodução/Record Loira participa de festa em São Paulo e revive momentos do confinamento onde cantou, bebeu e beijou na boca





A cantora de forró Kally Fonseca, eliminada do reality "A Fazenda 15", na última quinta-feira (30), teve um final de semana intenso, inclusive, com direito a um novo affair. Será que o amor a Cezar Black acabou? "É sobre isso...".

Na noite da última sexta-feira (1), os indícios da decisão foram marcados na "Live do Eliminado", comandada pelo apresentador Lucas Selfie, onde ao longo da entrevista, a cantora pôde assistir comentários feitos pelo enfermeiro durante o programa e também conferiu a opinião de seu melhor amigo que revelou contrariedade a uma possível relação da artista como peão.





O encerramento da entrevista foi, inclusive, marcado pela surpresa do apresentador que escolheu a foto de Cezar Black para que atirasse dardos. As frases da ex-peoa: "Cuidado com o Paiol", "Cuidado com a Kally", "Está cancelado por mim" e "Vai passar o carnaval em Salvador". Após o programa, Kally tomou posse de seu celular e passou a ver mensagens e conteúdo sobre o assunto, inclusive, a levando a postar stories onde parecia estar surpresa com tudo.

E como diz o dito popular, "depois da tempestade, vem a bonança", no sábado (2), a loira aproveitou o churrasco organizado pelo apresentador Lucas Selfie, onde pôde reviver suas participações nas festas do reality. Ela cantou, extravasou, bebeu e até beijou na boca. Exatamente, segundo imagens, a artista parece já ter esquecido o romance que aconteceu durante o confinamento. E Cezar Black, além de ter perdido o jogo, também perdeu sua "ficante", pois como lembrou a cantora, o enfermeiro não a pediu em namoro, mas sim para ficar. Como diria Nadja Pessoa, o momento foi visto pelo "Brasil e por 72 países".