Divulgação Benzadeus reúne talentos do pagode para gravação de novo projeto





O grupo Benzadeus dividiu o palco com Dilsinho, Matheus Fernandes e Kamisa 10 durante a gravação do segundo DVD da carreira. Gravado na última semana, em Brasília, o projeto nomeado de “Energia Benzadeus” conta com 15 músicas, sendo nove inéditas e seis regravações, tendo inclusos canções como “Assume” e “TunTunTun”.





A proposta dos músicos e do projeto foi realizar um momento mais intimista e se conectar com os presentes, cerca de 2 mil pessoas puderam fazer parte desse marco na trajetória de uma das maiores referências musicais da capital federal. O público também contou com o talento da DJ Geovana e do DJ Artur Campos, que realizaram a abertura e o encerramento do evento.

“Sonhávamos com essa gravação desde o início da nossa história e ter essa meta finalmente realizada é muito gratificante. Tivemos a presença de artistas que admiramos demais, fãs cantando com a gente e uma equipe de profissionais maravilhosa. Além de toda a alegria que estamos sentindo, também somos muito gratos por todos que fizeram esse DVD acontecer”, compartilhou Magrão, integrante do grupo.

A banda apadrinhada pelo grupo Menos é Mais, foi lançada em março deste ano com o DVD “Benza Em Brasa”, que ultrapassa 16 milhões de streams nas plataformas. Recentemente, o grupo foi elogiado por Péricles em rede nacional como uma das grandes apostas de Brasília para o pagode, o que reforça mais ainda que os brasilienses têm tudo para se destacarem na indústria.