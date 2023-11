Divulgação O tradicional Filé a Parmegiana





O Vila Don Patto, endereço de destaque no roteiro de lazer de São Roque (SP), inaugura nesta quinta-feira (9), sua nova unidade, nas dependências da nova área do centro de compras Catarina Fashion Outlet. Com investimento estimado de R$ 2 milhões, o espaço conta com 247 lugares para o conforto do público que busca bons espaços gastronômicos na região.





Os visitantes do centro de compras, que oferecerá cerca de 300 marcas, entre nacionais e internacionais, terão a oportunidade de saborear as delícias da cozinha italiana, destaque do espaço. No cardápio, tradicionais opções de massas, como Lasanha, Raviolone, Canelone, Nhoque, Taglialle, Penne, Espaguete, entre outras. "Gostamos de receber bem nossos clientes. A cozinha italiana simboliza a família e percebemos em nossas unidades esse público e, claro, eles buscam a fartura dos pratos", destaca o proprietário Túlio Patto.

Divulgação Espaguete ao formaggio





Dentre as opções, à la carte sugeridas no menu que contempla Entradas, Saladas, Pratos Principais e Sobremesas, destaque para o suculento Filé a Parmegiana, elaboração tradicional para os visitantes do espaço. Para o empresário, a opção se coloca como uma excelente dica de custo-benefício, pois serve muito bem a todos da família. O restaurante também reserva uma variada carta de vinhos e um indispensável menu de sobremesas.

O centro de compras atende na Rodovia Castelo Branco, km 60, de domingo a domingo.