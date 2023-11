Divulgação Cantor está preparado para agenda de shows e diz querer se apresentar pelo país





Enrico, que é filho caçula do cantor sertanejo Chitãozinho, apresentou ao público, recentemente, seu projeto como cantor, com lançamento do álbum “Um dia de Sol” e destaque para a canção “Chocolate Belga”, próxima a atingir 1 milhão de visualizações, em uma das principais redes sociais.







“Decidimos soltar cinco músicas e as demais serão apresentadas em um segundo momento para o público conhecer meu trabalho. Estou feliz e preparado para começar os shows”, explica o cantor de 21 anos de idade.

O trabalho gravado em Goiânia, entre os meses de agosto e setembro deste ano, inclui nove canções inéditas e uma regravação com o Chitãozinho. “Que sintam a energia boa que foi depositada nesse trabalho. Fomos cautelosos com a escolha do repertório e quero que as pessoas consigam conhecer um pouco do meu gosto musical. Esse projeto possui muito sobre minha essência”, revela.

Além da canção “Chocolate Belga”, prestes a atingir 1 milhão de visualizações, a primeira fase do projeto também contou com a liberação das faixas “Brasil Inteiro”, “Aquilo que rima com dor”, “Larga essa rua” e “Ela não vai mais chorar”, essa última uma regravação com a participação do pai Chitãozinho.

Sobre a agenda de shows, o cantor diz que já está aberta e que está em fase de finalização de alguns arranjos musicais e estruturação de equipe. “Me vejo fazendo apresentações pelo país inteiro. Quero ver as pessoas cantando minha música. Esse é o nosso próximo passo”, finaliza.

Confira o clipe de “Chocolate Belga”: