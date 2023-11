Divulgação Zé Felipe aparece com Leonardo em clipe





O cantor Zé Felipe convoca seus fãs, via redes sociais, para acompanharem o lançamento de um novo projeto. Ele, inclusive, apagou todas as postagens do Instagram e, nesta quinta-feira (23), fez algumas publicações para anunciar vários lançamentos para o próximo dia 28 de novembro.





O novo projeto de Zé Felipe contará com seis músicas, todas com videoclipes, a serem liberados a cada cinco minutos, na próxima terça-feira. O trabalho contará com diversas parcerias, entre elas o MC Ryan SP e MC Ricca, além do sertanejo Leonardo, pai do artista.

Divulgação Zé Felipe e MC Ryan





Divulgação Zé Felipe e MC Ricca





Leonardo e o filho aparecem, juntos, em uma imagem que chama para “Bar do Zé”, local que será cenário do clipe “Fica Aqui”, já mencionada através de uma hashtag colocada na publicação. Outros nomes que parecem fazer parte dos lançamentos são Dennis DJ, MC Daniel e Luan Pereira.