Divulgação Com 33 anos de carreira artística, cantor faz sua estreia em produções cinematográficas





Com estreia nas telonas, nesta quinta-feira (23), o longa-metragem “Ó Pai Ó 2” , dirigido por Viviane Ferreira, destaca o retorno de Lázaro Ramos ao cinema e apresenta novos personagens na trama que conquistou o público e a crítica em sua primeira edição. Entre os estreantes na sétima arte, destaque para a participação do cantor baiano Pierre Onassis, compositor de clássicos, como “Rosa” e “Requebra”.





“Pra mim é uma honra ter sido convidado para participar do filme. Uma verdadeira afirmação do carinho e afeto ao meu trabalho como cantor e compositor ao longo dessa minha caminhada de 33 anos de carreira", declara o cantor.

O cantor que solta o vozeirão na produção cinematográfica comentou sobre o prazer e experiência única em contracenar com astros do cinema nacional. “Foi o maior e melhor presente que pude receber, além da experiência em poder participar de um filme, que traz tanta representatividade, pertencimento e afirmação ao retratar nosso povo negro, com seu devido protagonismo em cultura, de comportamento legítimo e rico de um jeito de ser baiano".

As filmagens do filme foram realizadas no Pelourinho, um dos maiores cenários da cultura na Bahia. Com roteiro de Daniel Arcades, Elísio Lopes, Igor Verde e Viviane Ferreira e produção assinada pela Dueto Filmes e Casé Filmes, destaca importantes e pontuais reflexões sobre desigualdade social, diversidade e racismo.

Confira trecho do filme: