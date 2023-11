Divulgação Cantora afirma ser fã de Taylor, uma de suas fontes de inspiração na cena musical





A passagem de Taylor Swift pelo Rio de Janeiro , onde realizou a apresentação de três shows da turnê “The Eras Tour”, no estádio do Engenhão, contou com um público de milhares de fãs. A cantora Júllia Zimmêr esteve presente na última segunda-feira (20), terceira apresentação realizada da artista internacional que nesta semana dá sequência a turnê no Brasil.





“Foi a realização de um sonho. Sempre quis assistir um show da Taylor, mas fazia 11 anos que ela não se apresentava no Brasil. Ela é uma inspiração para mim como artista desde pequena, e todas as suas eras marcam fases da minha vida”, disse a cantora que, recentemente, lançou pelas plataformas digitais o single e clipe “Já Sei de Cor” .

Ela lembra que a primeira apresentação que fez em um festival cantou a canção “Long Live”, música de Taylor Swift com participação da brasileira Paula Fernandes. “Desde então que acompanho a trajetória musical das duas. O "The Eras Tour" é um show muito bonito e completo. Para mim parece um musical, porque conta uma história entre as Eras da Taylor".

Sobre a morte de Ana, fã mato-grossense , no primeiro dia do show, Júllia confessa que ficou abalada e a soma com o clima de perigo na cidade do Rio de Janeiro, a deixaram com medo de ir ao show. “Acredito que por ter sido o terceiro dia, a empresa já havia se organizado melhor e as medidas estabelecidas pela prefeitura foram cumpridas. Infelizmente, acontecimentos tristes aconteceram, mas ela fez um show que encantou a todos os presentes. Certamente, as apresentações a serem realizadas em São Paulo serão inesquecíveis”, finaliza.