Divulgação Gravação realizada em março deste em Belo Horizonte, Minas Gerais





O show do sertanejo Luan Santana. “Luan City 2.0” supera a marca de 380 milhões de plays em vídeo e áudio nas diversas plataformas digitais. Desde a noite da última quinta-feira (9), o trabalho gravado no último mês de março, em Belo Horizonte, ganhou suas últimas sete faixas inéditas para o alcance do público.





“Sem Sentimento”, “Calvin Klein”, “Hype”, “Procura-se”, “Refletindo Mágoa”, “Tudo O que eu Queria” e “Hino dos Solteiros” são as faixas que entraram nessa nova etapa de apresentação do álbum, enquanto Luan ainda dedica mais foco a “Mulher Segura”.

“Eu costumo organizar meus planejamentos com antecedência, e até já tenho algumas ideias para o ano que vem, mas é bom avisar que eu ainda tenho projetos para 2023, tá? O ano só acaba no dia 31 de dezembro”, informou o cantor sertanejo em comunicado divulgado à imprensa.