Reprodução/Record - 23.11.2023 Disputa entre Alicia X e Shayan será acirrada





As enquetes divulgadas pelos sites e redes sociais, até o início da noite desta quinta-feira (23), apontam para a eliminação da peoa Alicia X, na nona roça do reality “A Fazenda 15” . Além da participação da influenciadora, a disputa pela preferência do público também conta com a participação de André Gonçalves e Shayan.





Com alto índice de aprovação do público, o ator André Gonçalves conta com média acima de 80% para permanecer no programa. Quiçá, o percentual seja um dos mais altos registrados na história do programa. Enquanto isso, o iraniano Shayan mantém a disputa acirrada entre Alicia, sendo que no período da manhã, algumas enquetes apontavam a sua saída.

A desistência de Lucas Souza do programa, anunciada na tarde desta quarta-feira (23), pode ser um dos principais fatores para a rejeição aos participantes do Grupo Paiol, entre eles Alicia X e Shayan. A proximidade com Cezar Black , um dos motivadores para a tomada de decisão do ex-militar, não é vista com bons olhares pelo público que acompanha o reality, que passou a querer a eliminação dos participantes.

Durante a madrugada, em conversa com seus companheiros, Black fez análises e afirmou que André Gonçalves será o eliminado. Em sua visão, o ator não possui posicionamento no jogo e o classificou como uma “planta”. O público começa a se preparar para conferir a reação de Black, fazendeiro da semana, ao acompanhar o retorno de André à sede da fazenda, além de engolir a eliminação de um de seus companheiros.