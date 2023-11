Divulgação Júllia confirma que resultado do projeto é a realização de um sonho





A cantora Júllia Zimmêr destaca nas plataformas digitais, o single e clipe da música “Já sei de cor”. Ela, que também é atriz, teve destaque com participação no elenco do seriado “Todas as Garotas em Mim” (Record TV, em 2022) e o filme “Viva a Vida” (Netflix, com estreia para 2024), revela que a música está presente em sua vida desde criança e sua meta é resgatar sertanejo romântico neste seu reencontro com a carreira musical.





“Tenho a música comigo desde criança. Me recordo que minha mãe colocava uma seleção musical de cantigas de ninar, que me ajudava a pegar no sono”, relembra a cantora. "Tive uma infância muito lúdica e feliz, adorava me apresentar para minha plateia imaginária, cantando e interpretando na sacada de minha casa. Cantava desde Xuxa a Rebelde, passando por Milley Cyrus e Taylor Swift e Shania Twain. O sertanejo romântico também é marcante, pois ela gostava de ouvir, em especial, a cantora Paula Fernandes”, completa Júllia Zimmêr.

A jovem destaca que a música é marcante em sua vida e remete a momentos especiais. “Fiz a releitura de uma canção cantada pelos mexicanos Jesse & Joy, que traz romantismo, suavidade e tranquilidade. Gosto deste estilo e as canções deles sempre estiveram presentes em minha playlist”, afirma a cantora.

“Estou contente com o resultado atingido. Trata-se da realização de um sonho e, independente, do resultado e aceitação posso afirmar que estou feliz com a minha retomada”, afirma Júllia Zimmêr, que propõe resgatar com o trabalho apresentado, o chamado sertanejo romântico cantado por artistas como Paula Fernandes, Jorge e Matheus, Daniel, entre outros.

Confira o single e clipe de “Já Sei de Cor” .