Como o marido, a influenciadora - que ultrapassa 31 milhões de seguidores - somente em uma plataforma digital, também já havia mostrado sua indignação. “Não vou aturar um só comentário, a partir de agora vou entrar com todos meus direitos legais em cada pessoa que comentar!”, escreveu Viih Tube em um storie postado nesta semana.

“Mexeu com nossa filha vão pagar na Justiça. Essas pessoas vão pagar. Esses ataques só vão parar de acontecer quando os envolvidos começarem a sentir no bolso e pagarem por seus crimes cometidos”, desabafou Eliezer em vídeo postado em suas redes sociais.

Em defesa da família, o empresário Fabiano Moraes apoia e confirma a decisão do casal em recorrer aos advogados e acionar a Justiça. “Minha neta é linda, cheia de saúde e recebe o amor de todos. Existe muita babaquice dessas pessoas que não têm o que fazer e fazem comentários absurdos nas redes sociais. Estão cometendo um crime e o pior contra uma criança, mas a Lua tem família e vamos brigar por ela”, afirma Moraes.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.