Reprodução/ PlayPlus Jaquelline chora após briga com Nadja em "A Fazenda 15"

Nesta sexta-feira (17), Jaquelline e Nadja tiveram mais um embate em "A Fazenda 15". A ex-BBB afirmou que Nadja mandou uma indireta para ela e foi cobrar a ex-Power Couple. A conversa saiu do controle e as duas se ofenderam.



Tudo começou quando Nadja acordou os peões batendo uma panela. Os colegas de confinamento reclamaram e Jaque, que a fazendeira da semana, sugeriu: "É para mim, acorda. Quer aparecer".



Em seguida, a ex-BBB foi cobrar a ex-Power Couple e as duas brigaram. Jaque justificou as brigas anteriores que as duas tiveram: "Do mesmo jeito que você brigou comigo, eu briguei com você!".



Nadja, então, disse: "Você falou que meus looks eram bregas. Você é a rainha das indiretas!. A ex-sister disse que já tinha pedido desculpas para a rival e a ex-Power Couple provocou: "Chega e fala na cara".



"Você é a rainha das indiretas" Dispara @nadjapessoa_ em discussão com @JaqueGrohalski



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/X6BNmatzEs — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 17, 2023

Após a discussão, Jaquelline caiu no choro e disse: "Fui pedir desculpas, a pessoa fica o dia todo jogando na minha cara! Então porque me desculpou, porque era coerente naquela semana? Agora me chama de fazendeira de m*rda, queria o quê, que eu descesse pra ajudar quem fica me atacando? Não vou descer pra ajudar quem fica me humilhando! [...] Já pedi desculpas, não vou ficar aguentando isso não!".



👀🔥 Nadja chamou Jaquelline de "fazendeira de merda".



"E fui pedir desculpas, a pessoa fica o dia todo jogando na minha cara! Então porque me desculpou, porque era coerente naquela semana? Agora me chama de fazendeira de merda, queria o quê, que eu descesse pra ajudar quem fica… pic.twitter.com/IQZEg01TaZ — Antenados (@canalantenados) November 17, 2023









