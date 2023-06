Foto: Mateus Aguiar / Divulgação Luan Santana: saiba como será a primeira fase de 'Luan City 2.0'





O astro sertanejo Luan Santana está próximo de lançar aquele que talvez seja o projeto mais audacioso de sua carreira .

Trata-se de Luan City 2.0 , gravado ao vivo em Belo Horizonte (MG) no Estádio do Mineirão .





Ao todo, serão 25 músicas inéditas , mas que, em sua primeira fase , serão lançadas sete faixas .

A saber: Carregador, Meio Termo, Vai Chorar no Carro, E aí, Vida Noturna, Saudade Imperceptível e a já lançada Deus é Muito Bom .



Agora, nesta quinta-feira (8), às 21h, será a vez de Meio Termo ser liberada nas plataformas digitais pela Sony Music . O clipe oficial chega ao canal oficial do cantor no YouTube , com direção de Gui Dalzoto , na sexta-feira (9).

O show de Luan Santana no Mineirão , para a gravação de Luan City 2.0 , contou com um suntuoso cenário que envolveu nove palcos correspondendo a um prédio de 10 andares . Nele, uma grande performance de 80 bailarinos verticais e 600 profissionais envolvidos .

Além disso, o concerto contou com um elenco formado por 100 performers distribuídos em 13 áreas distintas , com mais de 1.000 luzes e uma Spider Cam - câmera que nunca foi vista em um show no Brasil - apenas na abertura das Olimpíadas do Rio e na Copa do Mundo de 2014 .