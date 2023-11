Reprodução/Record Marcia toca fogo no feno durante as dinâmicas do final de semana em A Fazenda





A ex-atleta Márcia Fu agitou e perturbou os participantes do reality “A Fazenda15”, durante o final de semana. A peoa, verdadeiramente, não parou de hablar durante as dinâmicas do programa, com início do quadro “A Última Chance”, de Rodrigo Faro e, encerramento na madrugada desta segunda-feira (13), no jogo da discórdia rural.





Das lágrimas deixadas para o último eliminado Henrique Martins, ao bate-boca com Shay, Cezar Black , Kally Fonseca, Alícia X, Radamés. E para alegria do público que acompanha o programa, as brigas iniciadas no quadro com Rodrigo Faro, foram incrementadas mais tarde durante a dinâmica onde os participantes escolhiam a foto de um participante para queimar na fogueira.

O confronto direto de Márcia Fu foi com os integrantes do grupo Paiol. E não faltou para ninguém, hein! E como afirma o dito popular, “Chumbo trocado não dói”, ela teve a retribuição de todos eles. Kally Fonseca e Alicia X foram as mais exaltadas durante o bate-boca. De verdade, parece que a Mamusca cansou de agradar e decidiu tocar fogo no feno.

Tudo indica que Márcia Fu ocupará o segundo banquinho da casa, pois possui garantido cinco votos dos paioleiros. O Fazendeiro Yuri Meirelles, durante encontro com os amigos no Rancho havia fincado a decisão de mandar Jaqueline para a roça; porém o poder laranja do lampião poderá mudar os rumos da indicação, pois o peão que receber o poder de Cezar Black, ou ele próprio poderá fazer a indicação caso o Yuri aceite uma premiação de R$ 20 mil. Certamente, um prêmio considerável para ele que poderá ser eliminado nas próximas semanas.