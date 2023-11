Reprodução/Record - 09.11.2023 Henrique Martins, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza estão na roça em 'A Fazenda 15'

Na berlinda desta semana em “A Fazenda 15” estão Henrique Martins, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza. A eliminação acontece nesta quinta-feira (9), ao vivo, na Record.

Segundo a enquete do iG Gente no X (antigo Twitter), até as 12h05, Jaquelline é a favorita para continuar no reality, com 60,6% dos votos. Ela divide os votos na ponta com o ficante Lucas, ex de Jojo Todynho, que se mantém no segundo lugar com 32,8%.

Com a divisão de votos no casal no topo da votação, a eliminação deve ser de Henrique. Conhecido como a planta da temporada, o atleta está em último lugar, com 6,6% dos votos.

Lembrando que em “A Fazenda” o público vota em quem deve ficar.

Como foi formada a roça?

A disputa foi definida após Yuri Meirelles vencer a prova do fazendeiro , pela terceira vez na edição. O modelo caiu na roça anteriormente ao ser puxado da baia por Nadja Pessoa, que também escapou após uma reviravolta dos poderes na última votação.

Jaquelline foi a indicada pelo fazendeiro Shayan Haghbin, enquanto Henrique sobrou no resta um. Já Lucas ocupou a posição de Nadja, após Cezar Black usar um poder da chama para trocar a mais votada da casa pelo influenciador.

Vote em quem deve continuar em “A Fazenda 15” na enquete abaixo!

🚨 Quem deve ficar em A Fazenda 15? VOTE! #AFazenda — iG Gente (@iggente) November 9, 2023