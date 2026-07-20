Reprodução/Instagram Luís Roberto surge no final da Copa do Mundo na Globo

Luís Roberto surpreendeu os admiradores neste domingo (19) ao participar da transmissão da final da Copa do Mundo na TV Globo. Embora esteja afastado de suas funções para realizar o tratamento contra um câncer, iniciado em abril, o jornalista apareceu na emissora durante a decisão entre Espanha e Argentina .

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O apresentador emocionou os telespectadores ao ser escolhido para narrar a crônica de encerramento da competição, enquanto imagens marcantes do torneio eram exibidas. A participação especial começou com Everaldo Marques destacando que o principal narrador da Globo entende "muito de futebol e de vida".

Na sequência, as imagens da Copa começaram a ser exibidas. "E se ele tivesse escolhido outro canto. E se tivesse diminuído o espaço. E se? Se...", iniciou Luís Roberto.





"Que nada. É num lance ou num detalhe de um lance que tudo muda. No futebol ou na vida. Vivemos por mais de um mês o ápice de uma partida de forma intensa, arrebatadora. Vibramos, gritamos, cantamos", disse o narrador.

Embora não tenha aparecido na tela, sua voz tomou conta da transmissão.

Choramos por uma alegria que dói. Contamos histórias de um mundo inteiro. Redescobrimos irmãos, revitalizamos nossos laços, reencontramos nossa história. No futebol e na vida. No maior palco do esporte, nos despedimos de ídolos, de personagens históricos. Sem medo de banalizar a palavra: vimos a história Luís Roberto.





Nos minutos seguintes, o narrador seguiu relembrando tudo o que o público viveu ao longo da competição.

"Os maiores ídolos de todos os tempos, a passagem de bastão. Ídolos que chegam para ficar, outros que vão, mas querem voltar. É o futebol, é a vida. Ciclos de Copa do Mundo. A consagração inesquecível. A frustração que será difícil de esquecer. Tudo separado por um lance, que poderia ser qualquer um. Mas, gente, é Copa do Mundo", continuou.

Reprodução/TV Globo Luis Roberto se afastou indefinidamente da Globo





"E o mais importante é que ela sempre volta. No futebol e na vida", concluiu.

Após a narração de Luís Roberto, Everaldo Marques apareceu visivelmente emocionado e fez questão de homenagear o colega.

"E que felicidade para todos nós e para o público poder ouvir sua voz profissionalmente outra vez, Luís Roberto", afirmou. O narrador também revelou que recebeu uma mensagem do colega antes da transmissão.

"Você, que é um profissional espetacular e uma pessoa melhor ainda, hoje de manhã me mandou uma mensagem que me tirou do prumo e me levou às lágrimas. Essa Copa é por você e para você, Luís Roberto", declarou.

Diagnóstico e tratamento

Vale lembrar que Luís Roberto estava confirmado como o principal narrador da Globo para a Copa do Mundo e seria o responsável pelas principais partidas da competição, incluindo os jogos da Seleção Brasileira.

No entanto, pouco mais de dois meses antes do torneio, em 7 de abril, a emissora informou que ele ficaria fora da cobertura para iniciar o tratamento contra um câncer recém-diagnosticado na região cervical. Everaldo Marques foi escolhido para substituí-lo.

O narrador iniciou o tratamento no dia 16 de abril e compartilhou uma mensagem nas redes sociais. "Tratamento. Dia 01. Vencemos. Bora pro dia 02. Sigo agradecendo por essa avalanche de carinho", escreveu no Instagram.

Reprodução/Instagram Luís Roberto em tratamento contra o tratamento





Luís Roberto narrou os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia no fim de março. O ex-jogador e comentarista Júnior revelou que o colega recebeu o diagnóstico após a partida contra a Croácia e que os médicos apresentaram um prognóstico positivo para sua recuperação.

A n eoplasia é o termo médico utilizado para o crescimento anormal de células no organismo. A condição pode resultar na formação de tumores benignos ou malignos.



