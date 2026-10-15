Reprodução/Internet Eliana

Eliana Michaelichen Bezerra nasceu em 21 de novembro de 1972, em São Paulo. Filha de uma diarista e de um zelador, cresceu em uma família humilde. Aos 10 anos, sua mãe a matriculou em uma agência de modelos, a pedido da filha, e logo participou da campanha publicitária, “Meu Primeiro Sutiã”.

Após participar de algumas propagandas, Eliana foi escolhida para integrar o grupo musical “Patotinha”, onde ficou conhecida pela música “Baile dos Passarinhos”. Aos 17 anos, o apresentador Gugu Liberato a chamou para participar do grupo “Banana Split”, que fazia grande sucesso na época e lhe rendeu participações em diversos programas de TV, incluindo o Programa Silvio Santos.

Foi nessa ocasião que o dono do SBT convidou a loira para apresentar seu primeiro programa infantil. Em 1991, ela estreou no “Festolândia”, mas, após três meses, o programa foi cancelado devido ao alto custo para a emissora. Muito triste, Eliana pediu a Silvio por outra oportunidade e foi escalada para apresentar “Sessão Desenho”.

REPRODUÇÃO/ SBT Eliana no 'Eliana & Cia'





Apesar do pouco tempo de tela no novo programa, Eliana conquistou seu público e passou a usar a criatividade, já que não tinha muitos recursos disponíveis na emissora. Assim, ela resgatou a música “Dedinhos”, que virou sua maior marca e alavancou sua carreira na televisão.

Com o grande sucesso e o carisma de Eliana, a direção do SBT criou o “Bom Dia & Cia”, com a loira no comando, sempre usando shorts coloridos que combinavam com o chapéu. A apresentadora também contava com o auxílio de um computador chamado Fritz, que fazia pesquisas sobre os assuntos abordados no programa.

Em 1994, o programa ganhou pequenos investimentos financeiros, como uma expansão do cenário e a criação de seu parceiro, o monstrinho roxo Melocoton, que adorava “comidas e abraços”.





Em 1996, devido ao sucesso na televisão e ao apelo comercial, a atração passou a se chamar “Eliana & Cia”. Posteriormente, a apresentadora pediu a Silvio Santos (1930-2024) mais espaço na programação. Eliana também era o rosto de centenas de produtos licenciados, como cadernos, brinquedos e alimentos.

Nesse período, a comunicadora recebeu uma proposta da Globo para apresentar um programa aos fins de semana. No entanto, a emissora carioca exigia que ela ficasse um ano afastada da televisão para descansar sua imagem. Na época, Eliana recebia R$ 20 mil no SBT. Em 1998, diante do impasse com Silvio Santos e da escalação de Jackeline Petkovic para dividir a apresentação da atração, a loira decidiu se transferir para a Record, onde passou a receber R$ 200 mil.

Com uma carreira consolidada também no mercado de licenciamentos, Eliana não queria ficar afastada da televisão.

Na nova emissora, Eliana teve mais liberdade e criou o programa “Eliana e Alegria”, com um formato diversificado. Com competições entre colégios, reportagens sobre viagens, música e receitas para as crianças, o programa também contava com a participação de Chiquinho (Edilson Oliveira), que se tornou um grande parceiro da apresentadora na carreira artística. Um dos grandes sucessos da atração foi a primeira transmissão do anime “Pokémon”, algo inédito no país, que liderou a audiência por diversas vezes. Em 1999, Eliana estreou “Eliana no Parque”, um game show entre colégios, e, em 2003, “Eliana na Fábrica Maluca”, que conquistou um público ainda maior.

Reprodução/ Record Eliana em 'Tudo é Possível'









Transitando para um público pré-adolescente e adolescente, a Record estreou o programa “Eliana”, que passou a ter uma estética mais jovem, inclusive nas roupas da apresentadora. Porém, na época, as leis de publicidade infantil começaram a ter maior atuação, o que levou a emissora a cancelar o programa e decidir que Eliana passasse a se comunicar com o público jovem-adulto.

Em 2005, ocupando um espaço nas tardes de domingo, a apresentadora passou a comandar o “Tudo é Possível”, alcançando altos índices de audiência. Em 2009, Silvio Santos chamou Eliana para voltar ao SBT, 11 anos após sua saída. Então, no mesmo ano, a loira estreou o novo programa “Eliana”, que contou com diversos quadros ao longo dos anos, incluindo reportagens de viagens, visitas à casa de famosos, “Beleza Renovada” e “Vai Dar Namoro”. A atração também contava com a participação de Dimmy Kieer e Narcisa (Tiago Barnabé).

REPRODUÇÃO/ SBT Programa 'Eliana' no SBT





Durante sua passagem pelo SBT, Eliana foi convidada para ser embaixadora do Teleton, campanha de arrecadação de fundos para a AACD. Após a morte de Hebe Camargo, a apresentadora assumiu o posto de madrinha da campanha.

À frente de seu programa, Eliana conquistou uma audiência fiel e alcançou a vice-liderança na faixa horária dos domingos. Em 23 de junho de 2024 a apresentadora encerrou seu vínculo com o SBT ao apresentar seu último programa. Na ocasião, sua assessoria informou que ela havia decidido iniciar uma nova fase na carreira.

Chegada na Rede Globo

Após a participação de Eliana no “Criança Esperança”, ao lado de Xuxa e Angélica, em 2024, começaram as especulações sobre uma possível contratação da apresentadora pela TV Globo. Em 27 de junho de 2024, E liana confirmou nas redes sociais sua ida para a emissora. Na nova casa, estreou no “The Masked Singer Brasil”, substituindo Ivete Sangalo, e passou a integrar o elenco de apresentadoras do “Saia Justa”, na GNT.

Em 2026, a apresentadora ganhou seu primeiro programa criado especialmente para ela na emissora, o “Em Família com Eliana”, exibido nas tardes de domingo. A atração, porém, enfrentou dificuldades de audiência e perdeu a liderança em diversas ocasiões para o “Domingo Legal”, do SBT.



Curiosidades da Carreira

Eliana alcançou grande sucesso comercial na música, com cinco álbuns de estúdio e mais de 4 milhões de cópias vendidas. Além disso, foi a primeira brasileira indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Infantil. Entre suas músicas conhecidas pelo público estão “A Dança dos Bichos”, “Melocoton”e “Olha o Passarinho”.

Divulgação Eliana em o Segredo dos Golfinhos





Além de apresentadora, Eliana também é empresária e dona da EMB Produções, empresa que gerencia as ações publicitárias de sua carreira e de outros artistas. A loira tem mais de 160 produtos licenciados com seu nome.

Ela também atuou no cinema com o filme “Eliana em O Segredo dos Golfinhos”, lançado em 2005 e considerado uma das maiores bilheterias nacionais daquele ano, com cerca de 370 mil espectadores.



Relacionamentos e Maternidade

Apesar de manter a vida pessoal reservada, Eliana teve alguns relacionamentos conhecidos publicamente. Um dos primeiros foi com o cantor Marcos Quintela, ex-integrante do Dominó, com quem se relacionou por seis anos. A apresentadora também namorou Luciano Huck e o empresário Roberto Justus, com quem ficou noiva por um ano e meio. Em 2004, Eliana se casou com o chef de cozinha Edu Guedes, mas o relacionamento terminou em 2007.

Reprodução/ Instagram Eliana, filhos e marido





Em 2008, Eliana começou a namorar o músico e filho da cantora Elis Regina, João Marcelo Bôscoli. Juntos, tiveram Arthur, primeiro filho de Eliana, que nasceu em 2011. Três anos depois, o casal se separou. Em sua atração, Eliana confirmou o término e agradeceu o apoio dos fãs.

No mesmo ano, a loira começou a namorar seu atual marido, Adriano Ricco, e, em 2017, anunciou estar grávida de sua filha Manuela.

A segunda gestação da apresentadora foi marcada por complicações de saúde, que a levaram a enfrentar uma das fases mais delicadas de sua vida. A artista precisou se afastar do SBT após sofrer um descolamento de placenta, complicação que colocou a gestação em risco e exigiu acompanhamento médico intensivo. Na época, Eliana estava no quinto mês de gravidez.

A apresentadora passou meses em repouso na cama, recebendo visitas de amigos e familiares durante o período. Manuela nasceu em 10 de setembro de 2017, em São Paulo.

A apresentadora é uma das principais mulheres na televisão, sendo reconhecida por diversas gerações que a acompanharam em diferentes fases.