Eliana Michaelichen Bezerra nasceu em 21 de novembro de 1972, em São Paulo. Filha de uma diarista e de um zelador, cresceu em uma família humilde. Aos 10 anos, sua mãe a matriculou em uma agência de modelos, a pedido da filha, e logo participou da campanha publicitária, “Meu Primeiro Sutiã”.
Após participar de algumas propagandas, Eliana foi escolhida para integrar o grupo musical “Patotinha”, onde ficou conhecida pela música “Baile dos Passarinhos”. Aos 17 anos, o apresentador Gugu Liberato a chamou para participar do grupo “Banana Split”, que fazia grande sucesso na época e lhe rendeu participações em diversos programas de TV, incluindo o Programa Silvio Santos.
Foi nessa ocasião que o dono do SBT convidou a loira para apresentar seu primeiro programa infantil. Em 1991, ela estreou no “Festolândia”, mas, após três meses, o programa foi cancelado devido ao alto custo para a emissora. Muito triste, Eliana pediu a Silvio por outra oportunidade e foi escalada para apresentar “Sessão Desenho”.
Apesar do pouco tempo de tela no novo programa, Eliana conquistou seu público e passou a usar a criatividade, já que não tinha muitos recursos disponíveis na emissora. Assim, ela resgatou a música “Dedinhos”, que virou sua maior marca e alavancou sua carreira na televisão.
Com o grande sucesso e o carisma de Eliana, a direção do SBT criou o “Bom Dia & Cia”, com a loira no comando, sempre usando shorts coloridos que combinavam com o chapéu. A apresentadora também contava com o auxílio de um computador chamado Fritz, que fazia pesquisas sobre os assuntos abordados no programa.
Em 1994, o programa ganhou pequenos investimentos financeiros, como uma expansão do cenário e a criação de seu parceiro, o monstrinho roxo Melocoton, que adorava “comidas e abraços”.
Em 1996, devido ao sucesso na televisão e ao apelo comercial, a atração passou a se chamar “Eliana & Cia”. Posteriormente, a apresentadora pediu a Silvio Santos (1930-2024) mais espaço na programação. Eliana também era o rosto de centenas de produtos licenciados, como cadernos, brinquedos e alimentos.
Nesse período, a comunicadora recebeu uma proposta da Globo para apresentar um programa aos fins de semana. No entanto, a emissora carioca exigia que ela ficasse um ano afastada da televisão para descansar sua imagem. Na época, Eliana recebia R$ 20 mil no SBT. Em 1998, diante do impasse com Silvio Santos e da escalação de Jackeline Petkovic para dividir a apresentação da atração, a loira decidiu se transferir para a Record, onde passou a receber R$ 200 mil.
Com uma carreira consolidada também no mercado de licenciamentos, Eliana não queria ficar afastada da televisão.
Na nova emissora, Eliana teve mais liberdade e criou o programa “Eliana e Alegria”, com um formato diversificado. Com competições entre colégios, reportagens sobre viagens, música e receitas para as crianças, o programa também contava com a participação de Chiquinho (Edilson Oliveira), que se tornou um grande parceiro da apresentadora na carreira artística. Um dos grandes sucessos da atração foi a primeira transmissão do anime “Pokémon”, algo inédito no país, que liderou a audiência por diversas vezes. Em 1999, Eliana estreou “Eliana no Parque”, um game show entre colégios, e, em 2003, “Eliana na Fábrica Maluca”, que conquistou um público ainda maior.
Transitando para um público pré-adolescente e adolescente, a Record estreou o programa “Eliana”, que passou a ter uma estética mais jovem, inclusive nas roupas da apresentadora. Porém, na época, as leis de publicidade infantil começaram a ter maior atuação, o que levou a emissora a cancelar o programa e decidir que Eliana passasse a se comunicar com o público jovem-adulto.
Em 2005, ocupando um espaço nas tardes de domingo, a apresentadora passou a comandar o “Tudo é Possível”, alcançando altos índices de audiência. Em 2009, Silvio Santos chamou Eliana para voltar ao SBT, 11 anos após sua saída. Então, no mesmo ano, a loira estreou o novo programa “Eliana”, que contou com diversos quadros ao longo dos anos, incluindo reportagens de viagens, visitas à casa de famosos, “Beleza Renovada” e “Vai Dar Namoro”. A atração também contava com a participação de Dimmy Kieer e Narcisa (Tiago Barnabé).
Durante sua passagem pelo SBT, Eliana foi convidada para ser embaixadora do Teleton, campanha de arrecadação de fundos para a AACD. Após a morte de Hebe Camargo, a apresentadora assumiu o posto de madrinha da campanha.
À frente de seu programa, Eliana conquistou uma audiência fiel e alcançou a vice-liderança na faixa horária dos domingos. Em 23 de junho de 2024 a apresentadora encerrou seu vínculo com o SBT ao apresentar seu último programa. Na ocasião, sua assessoria informou que ela havia decidido iniciar uma nova fase na carreira.
Chegada na Rede Globo
Após a participação de Eliana no “Criança Esperança”, ao lado de Xuxa e Angélica, em 2024, começaram as especulações sobre uma possível contratação da apresentadora pela TV Globo. Em 27 de junho de 2024, E liana confirmou nas redes sociais sua ida para a emissora. Na nova casa, estreou no “The Masked Singer Brasil”, substituindo Ivete Sangalo, e passou a integrar o elenco de apresentadoras do “Saia Justa”, na GNT.
Em 2026, a apresentadora ganhou seu primeiro programa criado especialmente para ela na emissora, o “Em Família com Eliana”, exibido nas tardes de domingo. A atração, porém, enfrentou dificuldades de audiência e perdeu a liderança em diversas ocasiões para o “Domingo Legal”, do SBT.
Curiosidades da Carreira
Eliana alcançou grande sucesso comercial na música, com cinco álbuns de estúdio e mais de 4 milhões de cópias vendidas. Além disso, foi a primeira brasileira indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Infantil. Entre suas músicas conhecidas pelo público estão “A Dança dos Bichos”, “Melocoton”e “Olha o Passarinho”.
Além de apresentadora, Eliana também é empresária e dona da EMB Produções, empresa que gerencia as ações publicitárias de sua carreira e de outros artistas. A loira tem mais de 160 produtos licenciados com seu nome.
Ela também atuou no cinema com o filme “Eliana em O Segredo dos Golfinhos”, lançado em 2005 e considerado uma das maiores bilheterias nacionais daquele ano, com cerca de 370 mil espectadores.
Relacionamentos e Maternidade
Apesar de manter a vida pessoal reservada, Eliana teve alguns relacionamentos conhecidos publicamente. Um dos primeiros foi com o cantor Marcos Quintela, ex-integrante do Dominó, com quem se relacionou por seis anos. A apresentadora também namorou Luciano Huck e o empresário Roberto Justus, com quem ficou noiva por um ano e meio. Em 2004, Eliana se casou com o chef de cozinha Edu Guedes, mas o relacionamento terminou em 2007.
Em 2008, Eliana começou a namorar o músico e filho da cantora Elis Regina, João Marcelo Bôscoli. Juntos, tiveram Arthur, primeiro filho de Eliana, que nasceu em 2011. Três anos depois, o casal se separou. Em sua atração, Eliana confirmou o término e agradeceu o apoio dos fãs.
No mesmo ano, a loira começou a namorar seu atual marido, Adriano Ricco, e, em 2017, anunciou estar grávida de sua filha Manuela.
A segunda gestação da apresentadora foi marcada por complicações de saúde, que a levaram a enfrentar uma das fases mais delicadas de sua vida. A artista precisou se afastar do SBT após sofrer um descolamento de placenta, complicação que colocou a gestação em risco e exigiu acompanhamento médico intensivo. Na época, Eliana estava no quinto mês de gravidez.
A apresentadora passou meses em repouso na cama, recebendo visitas de amigos e familiares durante o período. Manuela nasceu em 10 de setembro de 2017, em São Paulo.
A apresentadora é uma das principais mulheres na televisão, sendo reconhecida por diversas gerações que a acompanharam em diferentes fases.