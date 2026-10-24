Instagram Malu Borges

A influenciadora digital Malu Borges chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar fotos que destacam seu abdômen definido, apenas três meses após o nascimento de sua segunda filha. Nas imagens, a criadora de conteúdo aparece aproveitando momentos de lazer com a família na praia de São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Para curtir o último dia no paraíso alagoano, Malu escolheu um biquíni fininho na cor branco-marfim e posou à beira-mar. As fotografias rapidamente repercutiram nas redes sociais, com internautas elogiando a aparência da influenciadora.





“Perfeita! Ariel, é você?”, brincou uma seguidora, fazendo referência à personagem da Disney. “A barriga mais linda do Brasil”, destacou outra. “Que maravilhosa!”, comentou uma terceira.

Malu Borges é mãe de duas meninas

Malu Borges deu à luz sua segunda filha, Maria Olímpia, em 6 de julho deste ano. A influenciadora também é mãe de Maria Isabel. As duas meninas são frutos de seu casamento com João Victor Santiago.

Sucesso nas redes sociais

Com cerca de 3,4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5,8 milhões no TikTok, Malu Borges conquistou popularidade na internet a partir de 2020, principalmente com vídeos no formato Get Ready With Me (GRWM), expressão em inglês que significa “Arrume-se Comigo”.

Nos conteúdos, a influenciadora compartilha sua rotina de beleza, escolhas de moda e momentos pessoais, mantendo uma relação próxima com o público. Suas publicações sobre a maternidade e o dia a dia em família também despertam o interesse dos seguidores.