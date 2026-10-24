Redes sociais A casa de Silvio Santos

Uma das mansões mais emblemáticas do litoral paulista, localizada em frente à Praia da Enseada, no Guarujá, chama a atenção pela arquitetura singular. Avaliado em mais de R$ 15 milhões, o imóvel foi construído na década de 1950 pela família Matarazzo e, anos mais tarde, passou a fazer parte da história de Silvio Santos e da família Abravanel .

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Com aproximadamente 1.800 m² de terreno, a construção teria sido inspirada em um posto de combustíveis da Alemanha e teve seu projeto assinado por Toyo Ito. A casa conta com uma vista privilegiada da praia da Enseada.

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A arquitetura diferenciada despertou o interesse do público e da imprensa especializada. Em 1961, a propriedade chegou a estampar a capa da revista Casa e Jardim, reforçando seu caráter inovador e sua importância no cenário arquitetônico da época.

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Novo morador

Na década de 1970, o imóvel foi adquirido pela família Abravanel e se transformou em um do s refúgios de Silvio Santos, que costumava aproveitar o espaço para descansar e desfrutar de bons momentos, até morrer, em 2024.

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Além do valor imobiliário, a propriedade carrega uma memória afetiva associada a um dos maiores nomes da televisão brasileira.







