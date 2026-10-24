Instagram Ana Castela exibe IPhone Duo

A cantora Ana Castela, de 22 anos, chamou a atenção dos fãs ao exibir seu novo celular durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos. A Boiadeira ostentou em suas redes sociais um iPhone dobrável avaliado em aproximadamente R$ 25 mil.

Nas publicações, Ana Castela apresentou o modelo na cor branca, com a legenda “Imagina o trabalho pra pagar” e a música de sua autoria "Imagina o trabalho"

A novidade rapidamente, que aproveitaram a publicação para fazer comentários bem-humorados. “Tu comprou o iPhone de duas telas porque”, brincou um internauta.

Ana Castela entrou na brincadeira e respondeu: “Eu fico de um lado e você de outro”.

Outra seguidora também comentou o visual da artista e o novo aparelho: “As fotos exalando beleza e luxo”.

Instagram Ana Castela exibe IPhone Duo

iPhone dobrável: preço e características

O novo iPhone dobrável chamou a atenção pelo design diferenciado e pelo preço elevado. O modelo chegou ao mercado brasileiro com valores a partir de R$ 21.999, segundo as informações divulgadas sobre o lançamento.

Entre os destaques do aparelho estão a tela externa de 5,4 polegadas e a tela interna de 7,6 polegadas, que permite ampliar a área de visualização quando o dispositivo está aberto.

O smartphone também conta com um sistema de câmeras traseiras duplas Fusion de 48 megapixels, além de uma câmera frontal externa de 12 megapixels e outra câmera interna voltada para chamadas de vídeo, como o FaceTime.





Outro recurso mencionado é a possibilidade de executar diferentes tarefas na tela dobrável, ampliando as opções de uso do aparelho.

Ana Castela mostra masão temática

A cantora Ana Castela, de 22 anos, está curtindo alguns dias de descanso nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (22), a artista mostrou detalhes de sua mansão, avaliada em cerca de R$ 7 milhões e que conta com ambientes temáticos.

Reprodução/Instagram Ana Castela mostra sua mansão temática nos EUA.





O imóvel foi adquirido por Ana Castela em 2025 e possui nove quartos. Localizada em um condomínio que também abriga outros brasileiros famosos, a residência também conta com suítes temáticas, decoradas com elementos inspirados em franquias do cinema.