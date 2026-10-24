Instagram Carlos Alberto de Nobrega

O humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (23), após passar por uma cirurgia para implantação de um marcapasso cardíaco. O comandante do programa A Praça é Nossa, do SBT, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 16 de outubro.

A volta do apresentador para casa foi registrada pela esposa, a médica Renata de Nóbrega, e compartilhada nas redes sociais do casal. "Chegou! Que bom que está em casa", afirmou Renata.

Feliz, o apresentador aparece surpreso com as mudanças feitas na residência durante o período em que esteve hospitalizado, entre elas a instalação de um elevador.

Instagram Carlos Alberto de Nobrega





“Ele estava louco para andar neste elevador. Como se nunca tivesse andado de elevador, né?”, brincou Renata. O humorista entrou na brincadeira e respondeu: “Ah, mas esse aqui é especial”.

Na sequência, ambos entraram no elevador para fazer sua "inauguração".

Em outra publicação compartilhada nos Stories do Instagram, Renata mostrou a mesa de café da tarde, acompanhada de balões brancos e dourados e a mensagem: “Bem-vindo, Carlos Alberto. Te amo”.

Instagram Carlos Alberto de Nobrega em casa





Internação de Carlos Alberto de Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega passou pela cirurgia para implantação de um marcapasso cardíaco na terça-feira (20). O procedimento foi realizado após uma infecção pelo vírus Coxsackie tipo 2 agravar um quadro de insuficiência cardíaca apresentado pelo comunicador.

Durante a internação, o apresentador também apresentou bradicardia, condição caracterizada por uma frequência cardíaca abaixo do normal, além de alterações no ritmo do coração.





Diante do quadro clínico, a equipe médica optou pela implantação do marcapasso, dispositivo que auxilia na regulação dos batimentos cardíacos.



