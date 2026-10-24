O humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (23), após passar por uma cirurgia para implantação de um marcapasso cardíaco. O comandante do programa A Praça é Nossa, do SBT, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 16 de outubro.
A volta do apresentador para casa foi registrada pela esposa, a médica Renata de Nóbrega, e compartilhada nas redes sociais do casal. "Chegou! Que bom que está em casa", afirmou Renata.
Feliz, o apresentador aparece surpreso com as mudanças feitas na residência durante o período em que esteve hospitalizado, entre elas a instalação de um elevador.
“Ele estava louco para andar neste elevador. Como se nunca tivesse andado de elevador, né?”, brincou Renata. O humorista entrou na brincadeira e respondeu: “Ah, mas esse aqui é especial”.
Na sequência, ambos entraram no elevador para fazer sua "inauguração".
Em outra publicação compartilhada nos Stories do Instagram, Renata mostrou a mesa de café da tarde, acompanhada de balões brancos e dourados e a mensagem: “Bem-vindo, Carlos Alberto. Te amo”.
Internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Carlos Alberto de Nóbrega passou pela cirurgia para implantação de um marcapasso cardíaco na terça-feira (20). O procedimento foi realizado após uma infecção pelo vírus Coxsackie tipo 2 agravar um quadro de insuficiência cardíaca apresentado pelo comunicador.
Durante a internação, o apresentador também apresentou bradicardia, condição caracterizada por uma frequência cardíaca abaixo do normal, além de alterações no ritmo do coração.
Diante do quadro clínico, a equipe médica optou pela implantação do marcapasso, dispositivo que auxilia na regulação dos batimentos cardíacos.