William Bonner surpreendeu os seguidores ao revelar sua primeira tatuagem, feita em homenagem aos filhos trigêmeos que teve com Fátima Bernardes. Aos 62 anos, o jornalista escolheu eternizar no braço uma lembrança da infância de Beatriz, Laura e Vinícius, que completaram 29 anos na quarta-feira (21).
O desenho reproduz a silhueta dos três saltando juntos em uma piscina. A fotografia que inspirou a tatuagem foi registrada pelo próprio Bonner e ganhou um significado mais do que especial ao ser transformada em uma homenagem.
A novidade foi compartilhada pelo apresentador nas redes sociais justamente no aniversário dos filhos. Na publicação, ele contou que a iniciativa partiu de Laura, a caçula dos trigêmeos.
Ao explicar a escolha, Bonner destacou a participação da filha na decisão de transformar a fotografia em tatuagem.
Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. William Bonner, apresentador da TV Globo.
Ele também explicou por que decidiu fazer a mesma homenagem. Como foi o responsável pelo registro original, considerou justo carregar a lembrança na própria pele.
“E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele”, acrescentou.
Como é de se imaginar, a publicação chamou a atenção dos seguidores, que elogiaram a escolha e fizeram questão de saber um pouco mais sobre a história por trás da homenagem.
Jornalista mostra foto que inspirou a homenagem
Após compartilhar a tatuagem, Bonner também publicou a fotografia antiga que deu origem ao desenho. O registro mostra os três filhos ainda crianças, em um momento descontraído na piscina.
A homenagem também recebeu comentários de colegas do meio artístico. Sandra Annenberg, que trabalha com Bonner no Globo Repórter, elogiou o resultado: “Que demais! E a tattoo ficou perfeita!”.
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes completam 29 anos
Beatriz, Laura e Vinícius são frutos do relacionamento de William Bonner com Fátima Bernardes. Os dois foram casados por 26 anos e anunciaram a separação em 2016.
Na publicação sobre o aniversário dos filhos, Bonner contou que a família conseguiu se reunir, apesar dos compromissos profissionais de cada um.
“Neste 21 de outubro, nos juntamos como e onde era possível pra celebrar uma benção que completa 29 anos. Tudo bem corrido, pra respeitarmos os deveres profissionais de cada um, claro”, escreveu.