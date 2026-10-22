Reprodução/Instagram William Bonner ao lado de seus filhos

William Bonner surpreendeu os seguidores ao revelar sua primeira tatuagem, feita em homenagem aos filhos trigêmeos que teve com Fátima Bernardes. Aos 62 anos, o jornalista escolheu eternizar no braço uma lembrança da infância de Beatriz, Laura e Vinícius, que completaram 29 anos na quarta-feira (21).

O desenho reproduz a silhueta dos três saltando juntos em uma piscina. A fotografia que inspirou a tatuagem foi registrada pelo próprio Bonner e ganhou um significado mais do que especial ao ser transformada em uma homenagem.

A novidade foi compartilhada pelo apresentador nas redes sociais justamente no aniversário dos filhos. Na publicação, ele contou que a iniciativa partiu de Laura, a caçula dos trigêmeos.

Ao explicar a escolha, Bonner destacou a participação da filha na decisão de transformar a fotografia em tatuagem.

Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. William Bonner, apresentador da TV Globo.

Ele também explicou por que decidiu fazer a mesma homenagem. Como foi o responsável pelo registro original, considerou justo carregar a lembrança na própria pele.

“E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele”, acrescentou.

Reprodução/Instagram Filhos de William Bonner

Como é de se imaginar, a publicação chamou a atenção dos seguidores, que elogiaram a escolha e fizeram questão de saber um pouco mais sobre a história por trás da homenagem.

Jornalista mostra foto que inspirou a homenagem

Após compartilhar a tatuagem, Bonner também publicou a fotografia antiga que deu origem ao desenho. O registro mostra os três filhos ainda crianças, em um momento descontraído na piscina.

Reprodução/Instagram Filhos de William Bonner

A homenagem também recebeu comentários de colegas do meio artístico. Sandra Annenberg, que trabalha com Bonner no Globo Repórter, elogiou o resultado: “Que demais! E a tattoo ficou perfeita!”.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes completam 29 anos

Beatriz, Laura e Vinícius são frutos do relacionamento de William Bonner com Fátima Bernardes. Os dois foram casados por 26 anos e anunciaram a separação em 2016.

Na publicação sobre o aniversário dos filhos, Bonner contou que a família conseguiu se reunir, apesar dos compromissos profissionais de cada um.

“Neste 21 de outubro, nos juntamos como e onde era possível pra celebrar uma benção que completa 29 anos. Tudo bem corrido, pra respeitarmos os deveres profissionais de cada um, claro”, escreveu.



