Reprodução/Internet Globo Repórter inicia nova fase nesta sexta-feira (20)





A Globo estuda uma mudança nos planos profissionais de William Bonner após os resultados positivos das reprises do Globo Repórter exibidas na GloboNews. A emissora inicialmente pretendia desenvolver um projeto com o jornalista para os domingos, começando com um quadro no Fantástico e avançando, posteriormente, para um programa próprio na grade aberta.

Agora, porém, o desempenho das reprises abriu espaço para uma nova possibilidade dentro do grupo. As exibições do Globo Repórter com Bonner vêm registrando audiência acima das expectativas em diferentes faixas horárias.

O conteúdo é exibido aos domingos, às 17h, além de outras duas janelas alternativas: aos sábados, às 9h, e na madrugada de sábado para domingo, à 1h30. A resposta do público nesses horários reforçou o interesse em explorar o potencial do apresentador na programação jornalística do canal de notícias.

Em meio a uma ampla reformulação da GloboNews, a direção do canal passou a defender um projeto exclusivo com Bonner para os domingos. A proposta em discussão prevê uma atração própria, com espaço para o jornalista assumir uma nova frente editorial, aproveitando a receptividade do público às suas participações na programação.

Se as negociações forem à frente, seria uma possível mudança de rota em relação à ideia inicial de concentrar o projeto na televisão aberta. As conversas sobre a proposta devem começar na próxima semana.

A intenção é avaliar a viabilidade de um programa comandado por Bonner aos domingos, às 17h, mantendo as reprises do Globo Repórter nos outros dois horários alternativos.