Reprodução/Globoplay Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo no Bom Dia São Paulo

Sabina Simonato está na expectativa pelo prêmio milionário da Mega-Sena durante o Bom Dia São Paulo, da Globo, nesta quinta-feira (22). Ao vivo, a apresentadora brincou com o repórter Andre Modesto sobre o que faria caso ganhasse os R$ 200 milhões do sorteio e prometeu comprar uma casa para o colega em São Paulo.

A conversa começou quando Andre, que estava em uma casa lotérica, informou sobre o concurso e aproveitou a oportunidade para registrar apostas para os colegas do telejornal.

Na sequência, ele contou que faria jogos individuais e perguntou a Sabina o que ela daria a ele caso fosse contemplada.

Você falou que joga. Eu vou pagar aqui, R$ 6 é tranquilo. Uma surpresinha. Não vamos falar nem número. Vamos contar com a sorte mesmo hoje. Essa daqui é a sua aposta, Sabina. Andre Modesto, repórter do Bom Dia São Paulo.

A apresentadora, então, quis esclarecer como funcionaria a divisão caso o bilhete fosse premiado. “O bolão é meu? O dinheiro, esses R$ 200 milhões são meus? Ou eu tenho que rachar com você, com mais alguém aqui?”, questionou, em tom de brincadeira.

Andre respondeu que o prêmio seria dela caso a aposta fosse vencedora. O jornalista Marcelo Pereira também entrou na conversa e pediu que o colega fizesse um jogo para ele. A equipe combinou que os valores das apostas seriam reembolsados por Pix.

Apresentadora promete comprar casa para repórter

A promessa aconteceu depois que o jornalista cultural Guilherme Pimentel também demonstrou interesse em participar da brincadeira. Andre preparou um bilhete para ele, que comemorou a possibilidade de ganhar.

Posteriormente, Sabina voltou a falar com o repórter e fez uma oferta. “Modesto, se eu ganhar eu divido um pouquinho para você. Eu compro uma casa para você aqui em São Paulo. Você vem direto aqui para São Paulo nos visitar. Beijo”, afirmou.

Assim como as outras interações, a fala foi feita em tom descontraído durante o telejornal. Para os interessados, o sorteio da Mega-Sena está previsto para a noite desta quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 200 milhões.

Gafe ao vivo na Globo

Na quarta-feira (21), Sabina virou um dos assuntos do momento ao trocar o nome da repórter Larissa Calderari, que apresentava informações sobre o trânsito, pelo de Patrícia Falcoski, responsável pelo quadro Bom Dia Saúde.

“Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelas suas informações”, disse a âncora, sem perceber a confusão. Ao ser alertada por Marcelo Pereira, ela se corrigiu e explicou que estava com o nome de Patrícia na cabeça por causa do quadro.

“É o horário, gente. Somos gente. Perdão, viu? Vambora”, brincou Sabina, arrancando diversas risadas do colega. Marcelo contou que a avisou por meio de um sinal discreto, já que a imagem ainda estava no ar.



