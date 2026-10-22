Reprodução/Vídeo/ABC News Austrália Repórter e popular salvam homem de enchente na Austrália





Um repórter da emissora pública australiana ABC e um pedestre resgataram um motorista de dentro de um veículo que estava afundando, durante uma enchente na Austrália, na última quinta-feira (22).

O jornalista Will Murray fazia uma reportagem sobre as inundações ao norte de Brisbane, no estado de Queensland, quando um homem tentou atravessar uma área alagada com o carro. O veículo parou de funcionar e começou a afundar, ficando completamente submerso pouco depois de o motorista ser retirado da água pelo repórter e por um pedestre.

Em entrevista à ABC, Murray contou que viu o automóvel flutuar e ser arrastado pela correnteza a pós entrar no trecho inundado. Ele acionou o serviço de emergência, mas decidiu entrar na água ao perceber que havia perdido rapidamente o motorista de vista.

Atitude rápida

Murray e o outro homem nadaram até o veículo, mas não conseguiram abrir uma das portas. Os dois subiram na parte traseira do carro e chegaram a considerar quebrar o vidro. Por fim, o repórter conseguiu abrir a porta traseira do lado do passageiro, e os dois retiraram o motorista antes que o veículo afundasse completamente.





"Os dois definitivamente salvaram a vida daquele homem", afirmou Liz Pickering, operadora de câmera da emissora australiana que acompanhou o resgate.

Segundo Murray, as equipes de emergência chegaram ao local cerca de dez minutos depois. De acordo com a ABC, aproximadamente 170 milímetros de chuva foram registrados na região.

Sobre a ABC

A Australian Broadcasting Corporation, ABC, é a principal emissora pública da Austrália. Ela atua em segmentos como rádio, TV e internet, fornecendo assuntos da atualidade e informações de emergência, como o caso do homem que teve o carro alagado na enchente.

É mantida por receitas fiscais e subsídios do governo federal. Ela foi fundada em 1932, substituindo a empresa privada Australian Broadcasting Company, que fazia conteúdos para algumas emissoras de rádio.

Opera em canais como ABC TV, ABC Entertains e a ABC Australia faz a transmissão para toda Ásia-Pacífico.