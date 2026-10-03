Montagem Mansão Zé Felipe

Enquanto passa uma temporada nos Estados Unidos, o cantor Zé Felipe, de 28 anos, colocou à venda a mansão avaliada em R$ 27 milhões que mantém no condomínio de luxo Aldeia do Vale, em Goiânia.

De acordo com a G1 Imobiliária, a propriedade conta com 3.430 m² de terreno e 1.380 m² de área construída.

No total, a residência possui seis suítes, sendo uma master com closet e banheira. As demais suítes contam com varanda e oferecem uma vista privilegiada da área externa.





A mansão também possui ambientes amplos, como escritório, spa, sala de música, adega, roupeiro, home cinema e brinquedoteca. A área externa conta ainda com rampa para veículos com acesso direto à área de lazer e estacionamento para visitantes.

A casa fica a pouco mais de 300 metros do imóvel onde Virginia Fonseca e os filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2, moram. O cantor comprou a propriedade logo após a separação do casal, em junho de 2025.

Temporada nos Estados Unidos

Zé Felipe está na Flórida, nos Estados Unidos, onde pretende se dedicar a novos projetos musicais. O cantor contou detalhes sobre a temporada e afirmou que a ideia inicial é permanecer no país por cerca de um mês.

Apesar da previsão inicial, o período que Zé Felipe ficará nos Estados Unidos ainda não está definido.