Reprodução/Globoplay Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo

Sabina Simonato, 41 anos, cometeu uma gafe ao vivo durante o Bom Dia São Paulo, da Globo, na manhã desta quarta-feira (21). A apresentadora se confundiu ao agradecer as informações sobre o trânsito trocou os nomes de suas colegas, o que acabou redendo inúmeros comentários sobre a situação.

Na ocaisão, a âncora chamou a repórter Larissa Calderari pelo nome de Patrícia Falcoski, responsável pelo quadro Bom Dia Saúde. Ao perceber o erro, a jornalista se explicou com bom humor.

A situação aconteceu depois que Larissa, que participa do telejornal com informações do Globocop, apresentou as condições do trânsito na capital paulista. Na sequência, Sabina agradeceu à colega, mas trocou os nomes.“Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelas suas informações”, disse a âncora, conforme noticiaram o Notícias da TV e o Correio.





Na sequência, a apresentadora percebeu a troca após ser alertada por Marcelo Pereira, seu colega de bancada.

E temos outros... Larissa. O que eu falei? Patrícia? Eu tô com o Bom Dia Saúde na cabeça. É quarta-feira”, explicou Sabina, fazendo referência ao quadro apresentado por Patrícia Falcoski. Sabina Simonato, explicou fazendo referência ao quadro apresentado por Patrícia Falcoski.





Marcelo caiu na gargalhada com a confusão e brincou: “É Patrícia, é Larissa”. A jornalista, então, comentou que o horário poderia ter contribuído para o deslize.

“Você está... É tanto nome. Seis da manhã. Às vezes você também comete uma dessas em casa? Às vezes eu chamo a minha filha pelo nome da minha sobrinha, da minha irmã”, disse a âncora.

Reprodução/Globoplay Sabina Simonato comete gafe no Bom Dia São Paulo





Na sequência, Sabina voltou a justificar a troca e pediu, mais uma vez, desculpas à colega.“É o horário, gente. Somos gente. Perdão, viu? Vambora”, afirmou.

Marcelo Pereira revela como alertou a colega

A brincadeira continuou quando Sabina contou que percebeu a reação de Marcelo ao ser alertada sobre o erro. “Você arregalou os 'zóio', né? Querendo dizer... Eu falei 'o que será que eu fiz de errado?'”, relatou.

O apresentador explicou que fez um sinal com a boca para indicar o nome correto enquanto a imagem ainda estava no ar. Sabina comentou que a equipe tem códigos para se comunicar durante a transmissão, e Marcelo concordou: “A gente se conhece no olhar”.

Como é de costume, apesar da gafe cometida ao vivo, o telejornal terminou em clima descontraído entre os comunicadores, que seguiram com as notícias normalmente.



