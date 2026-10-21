A influenciadora digital Malévola Alves, de 22 anos, foi liberada nesta quarta-feira (21) após ser presa no Egito. A brasileira, cujo nome de registro é Mariana Alves Gadelha Pereira, teve a fiança paga depois de ser detida na cidade de Alexandria, na terça-feira (20), junto com a amiga Bruna Mercatelli.
A assessoria da influenciadora confirmou o pagamento de 110 mil libras egípcias, quantia equivalente a aproximadamente R$ 10,1 mil. A liberação de Malévola foi confirmada pela assessoria dela.
Por que Malévola foi presa no Egito?
A prisão aconteceu após a circulação de vídeos publicados nas redes sociais. De acordo com o Ministério do Interior egípcio, as gravações mostrariam gestos e comportamentos de conotação sexual, além de suposto assédio a pessoas em locais públicos.
Em comunicado, as autoridades afirmaram que as duas brasileiras foram identificadas e detidas em Alexandria. Ainda segundo a versão oficial, durante o interrogatório, elas teriam admitido ter gravado e publicado os vídeos com o objetivo de aumentar o número de visualizações.
O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do Egito. Até o momento, não foram divulgados detalhes suficientes para afirmar quais dispositivos legais foram formalmente aplicados às brasileiras.
Influenciadora relatou abordagem policial
Antes da confirmação da prisão, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga haviam sido abordadas durante um passeio. Segundo a influenciadora, as duas tiveram os passaportes retidos e foram levadas a uma delegacia.
Ela também afirmou que os policiais fizeram perguntas sobre a identidade de gênero delas. A defesa informou que estava em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo e com as autoridades competentes para acompanhar o caso.
A situação ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de informações sobre a detenção.
Esta não foi a primeira vez que a influenciadora teve problemas com a polícia em 2026. Em agosto, Malévola foi detida em São Paulo após uma confusão em uma casa noturna.
Na ocasião, ela foi autuada por suspeita de lesão corporal e desacato a uma policial civil e liberada após o pagamento de fiança de R$ 1,6 mil.
A defesa apresentou sua versão sobre o episódio e afirmou que a influenciadora e os amigos teriam sido tratados de maneira agressiva durante a confusão. O caso é distinto da ocorrência registrada no Egito.