Reprodução/Instagram Malévola Alves

A influenciadora digital Malévola Alves, de 22 anos, foi liberada nesta quarta-feira (21) após ser presa no Egito. A brasileira, cujo nome de registro é Mariana Alves Gadelha Pereira, teve a fiança paga depois de ser detida na cidade de Alexandria, na terça-feira (20), junto com a amiga Bruna Mercatelli.

A assessoria da influenciadora confirmou o pagamento de 110 mil libras egípcias, quantia equivalente a aproximadamente R$ 10,1 mil. A liberação de Malévola foi confirmada pela assessoria dela.

Por que Malévola foi presa no Egito?

A prisão aconteceu após a circulação de vídeos publicados nas redes sociais. De acordo com o Ministério do Interior egípcio, as gravações mostrariam gestos e comportamentos de conotação sexual, além de suposto assédio a pessoas em locais públicos.

Em comunicado, as autoridades afirmaram que as duas brasileiras foram identificadas e detidas em Alexandria. Ainda segundo a versão oficial, durante o interrogatório, elas teriam admitido ter gravado e publicado os vídeos com o objetivo de aumentar o número de visualizações.

tik tok Malevola

O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do Egito. Até o momento, não foram divulgados detalhes suficientes para afirmar quais dispositivos legais foram formalmente aplicados às brasileiras.

não acredito que esse vídeo foi usado contra a Malevola pra prenderem ela no EGITO sendo uma mulher TRANS, se a musa estivesse confinada na Fazenda isso não teria acontecido jamais https://t.co/4akAtLCmHM — . (@moonywxz) October 21, 2026

Influenciadora relatou abordagem policial

Antes da confirmação da prisão, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga haviam sido abordadas durante um passeio. Segundo a influenciadora, as duas tiveram os passaportes retidos e foram levadas a uma delegacia.

Ela também afirmou que os policiais fizeram perguntas sobre a identidade de gênero delas. A defesa informou que estava em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo e com as autoridades competentes para acompanhar o caso.

Reprodução/Instagram Malévola divulga "Trigrinho" nas redes sociais.

A situação ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de informações sobre a detenção.

Esta não foi a primeira vez que a influenciadora teve problemas com a polícia em 2026. Em agosto, Malévola foi detida em São Paulo após uma confusão em uma casa noturna.

Na ocasião, ela foi autuada por suspeita de lesão corporal e desacato a uma policial civil e liberada após o pagamento de fiança de R$ 1,6 mil.

A defesa apresentou sua versão sobre o episódio e afirmou que a influenciadora e os amigos teriam sido tratados de maneira agressiva durante a confusão. O caso é distinto da ocorrência registrada no Egito.



