Reprodução/SBT Carlos Alberto de Nóbrega é internado

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega passa bem após passar por uma cirurgia para implantar um marcapasso cardíaco na tarde da última terça-feira (20). A atualização foi divulgada pela esposa do comunicador, a médica Renata de Nóbrega. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e ainda não há previsão de alta.

A cirurgia foi realizada após uma infecção pelo vírus Coxsackie tipo 2 agravar um quadro de insuficiência cardíaca apresentado pelo comunicador. Antes do procedimento, Renata já havia informado que ele estava estável, mas com medo.

O comandante de A Praça É Nossa apresentou bradicardia, condição em que o coração bate mais lentamente do que o habitual, além de alterações no ritmo cardíaco. Diante desse quadro, foi necessária a implantação do marcapasso.





O que aconteceu?

O apresentador foi internado para investigar uma possível infecção pelo vírus Coxsackie, transmitido principalmente pela via fecal-oral, por meio do contato com superfícies contaminadas. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com secreções respiratórias.

A infecção pode provocar dores musculares, mal-estar, fadiga e, em alguns casos, febre. Há alguns meses, o apresentador vinha se queixando de indisposição e relatando não se sentir bem.

Trajetória de Carlos Alberto



Reprodução/Internet Carlos Alberto de Nóbrega





Carlos Alberto de Nóbrega é humorista, apresentador de televisão, ator e escritor brasileiro, conhecido como um dos principais nomes do humor na TV brasileira. Com uma carreira de mais de sete décadas, consolidou-se como uma das referências do gênero no país.

Filho do também humorista Manuel de Nóbrega, Carlos iniciou a carreira como roteirista e participou da criação de programas de grande sucesso. Escreveu para atrações de emissoras como TV Paulista, TV Rio e TV Record.

Ao longo da trajetória, trabalhou em dezenas de programas, entre eles Família Trapo e A Praça da Alegria. Também integrou o elenco de Os Trapalhões. Desde 1987, comanda A Praça É Nossa, no SBT.

Durante a carreira, trabalhou ao lado de grandes nomes do humor nacional, como Ronald Golias, Jô Soares, Arnaud Rodrigues, Roni Rios, Renato Aragão, Borges de Barros, Consuelo Leandro e Tiririca, entre outros.