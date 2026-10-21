Reprodução/Instagram/@solangefrazaooficial Solange Frazão

A musa Solange Frazão, de 63 anos, voltou a chamar a atenção ao publicar uma foto de biquíni vermelho à beira da piscina e exibir a boa forma. A apresentadora também aproveitou para responder às dúvidas dos internautas em seu Instagram, onde reúne mais de 1 milhão de seguidores.

Nas respostas, Solange compartilhou dicas sobre alimentação, saúde e rotina de exercícios. Ao ser questionada por uma seguidora sobre como ganhar massa muscular rapidamente e sobre o uso de creatina e colágeno, ela explicou que os resultados dependem de uma combinação de hábitos.

“Perfeitamente! É um conjunto de atitudes: dormir bem e cedo; proteínas na medida certa na sua rotina alimentar; suplementação de creatina + whey pós-treino; treino diário e constante; treino de força cinco vezes na semana e treino de cardio três vezes na semana”, afirmou.

Em seguida, a musa foi questionada sobre a frequência dos treinos e se costuma sentir dores musculares após a academia. “Cinco vezes na semana! Adoro quando fico dolorida no dia seguinte. Isso representa que o músculo está crescendo. Mas fico pouco. Quando troco o treino, costuma doer. Mas, quando dói, é que o caminho está certo! E não podemos parar por isso”, respondeu.

Solange também falou sobre seu peso atual e comentou as mudanças que podem ocorrer no corpo das mulheres durante a menopausa.

“Peso 60 kg desde sempre. Tenho conseguido manter o equilíbrio entre a massa magra e a gordura. O mais importante que vejo nem é o peso, mas, sim, a porcentagem de músculo e a de gordura”, afirmou.

A musa também destacou que as alterações hormonais da menopausa podem favorecer o acúmulo de gordura e ressaltou a importância da atividade física nessa fase da vida.

“Por vários motivos, a mulher acumula mais gordura nesta fase da menopausa por conta do sistema hormonal mais baixo. Por isso, os exercícios são prioridades para ganho de massa. Constância e disciplina mudam tudo para melhor. Quando bem indicado, reposição hormonal para ajudar”, concluiu.

Quem é Solange Frazão?

Solange Frazão é apresentadora, personal trainer e ex-modelo brasileira. Ela ganhou notoriedade em 1982, quando conquistou o segundo lugar no concurso Miss Brasil.

A partir da década de 1990, tornou-se conhecida por apresentar programas em emissoras como Band, Rede Mulher, Rede 21 e RedeTV!. Solange também participou de atrações de grande audiência, como o Domingo Legal, comandado por Gugu Liberato (1959-2019).



