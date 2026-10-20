Reprodução/Instagram Poliana Rocha

Poliana Rocha chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma foto fazendo topless durante um momento de descanso. Aos 49 anos, a esposa do cantor sertanejo Leonardo, 63 anos, apareceu deitada em uma espreguiçadeira, aproveitando o sol e exibindo a marquinha do bronzeado.

A publicação foi feita no domingo (18), no Instagram, onde a influenciadora reúne milhões de seguidores. Na legenda do registro, ela escreveu: “Bronze em dia”. Como é de se imaginar, a imagem repercutiu rapidamente nas redes sociais e, por isso, foi apagada do perfil da jornalista.





No registro, Poliana aparece sem a parte de cima do biquíni enquanto toma sol. A foto destacou a marca do bronzeado, e a influenciadora aproveitou a publicação para compartilhar o momento de lazer com os seguidores.

Casada com Leonardo há vários anos e mãe do cantor Zé Felipe, 28 anos, a loira costuma usar o seu perfil pessoal para mostrar momentos da rotina, registros em família e cuidados pessoais.

Reprodução/Instagram Poliana Rocha faz topless





Entretanto, dessa vez, a famosa resolveu publicar um clique bastante ousado fazendo topless. Polia Rocha não comentou sobre a foto ter sido apagada e seguiu sua rotina nas redes sociais normalmente.

Esposa de Leonardo rebate comentários sobre sua aparência

Dias antes de compartilhar a foto que deu o que falar, a esposa de Leonardo também falou sobre os comentários que costuma receber a respeito de sua aparência física. Em vídeos publicados nos Stories, ela rebateu quem atribui sua boa forma apenas à genética ou à sorte.

Sem papas na língua, a influenciadora destacou a disciplina necessária para manter a rotina de cuidados.“Não tem nada de sorte”, afirmou ao comentar os elogios que recebe.

redação/instagram Poliana Rocha





Poliana ainda citou a prática de exercícios físicos com acompanhamento profissional, a alimentação equilibrada durante a semana, os tratamentos estéticos e a preocupação com a qualidade do sono como parte dos hábitos que adota.

“Eu que não ralo, minha filha? Não faço agachamento com o personal em cima de mim?”, disparou a loira, ao defender o esforço envolvido em sua rotina para conseguir manter seus músculos.



