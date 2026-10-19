Reprodução/Instagram/presleygerber Presley Gerber e Cindy Crawford

Cindy Crawford, de 60 anos, falou pela primeira vez sobre a morte do filho, Presley Gerber, aos 27 anos. A modelo se pronunciou no domingo (18), quase um mês após o falecimento do jovem, ocorrido em 20 de setembro, nos Estados Unidos.

Em uma publicação nas redes sociais, ela fez questão de abrir o seu coração e compartilhou uma homenagem assinada também pelo marido, Rande Gerber, e pela filha do casal, Kaia Gerber.





Na mensagem, a família expressou a dor pela perda e relembrou o carinho que sentia por Presley.

Estamos devastados com a perda do nosso amado filho e irmão. Sentimo-nos muito abençoados por ter tido Presley em nossas vidas por 27 anos. Comunicado da família de Cindy Crawford.





“Ele é uma alma doce e linda que amou e é amado, agora e para sempre”, acrescentou a família, que também destacou o orgulho pela maneira como o jovem se apresentava ao mundo, com gentileza e vulnerabilidade.

Na publicação, Cindy, Rande e Kaia também agradeceram pelas mensagens de carinho recebidas desde a morte de Presley. O texto menciona tanto pessoas próximas quanto desconhecidos que demonstraram solidariedade diante do luto.

“Somos gratos pelas demonstrações de amor e apoio de tantas pessoas que conhecem e amam nossa família, e até mesmo de estranhos que compartilham nossa dor”, escreveram.

Reprodução/Instagram/presleygerberReprodução/Instagram/presleygerber Presley Gerber





A homenagem termina com uma declaração de amor ao jovem: “Até que nos encontremos novamente, nosso doce menino. Nós te amaremos para sempre”. A mensagem foi assinada por “Mamãe, papai e Kaia”.

Qual foi a causa da morte de Presley Gerber?

Presley morreu em 20 de setembro de 2026, aos 27 anos, em uma clínica de reabilitação na Califórnia, nos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pela imprensa internacional.

Reprodução/Instagram/presleygerber Presley Gerber e Cindy Crawford





De acordo com a BBC, as autoridades investigam a possibilidade de overdose. Entretanto, até o momento a causa da morte não foi oficialmente determinada. O Departamento Médico-Legal do Condado de Los Angeles informou que o caso permanece sob investigação.

Nos últimos anos, Presley havia falado publicamente sobre questões relacionadas à saúde mental e ao uso de drogas. Ainda assim, não é possível afirmar que esses fatores tenham sido a causa de sua morte.

Quem era Presley Gerber?

Filho de Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, Presley seguiu os passos da mãe e também trabalhou como modelo. Ele estreou nas passarelas aos 16 anos, em um desfile da marca italiana Moschino, e posteriormente participou de campanhas e trabalhos para grifes internacionais.

Reprodução/Instagram/presleygerber Presley Gerber e Cindy Crawford





Em 2018, apareceu ao lado da mãe em um comercial da Pepsi exibido durante o Super Bowl. No mesmo período, também trabalhou com a irmã, Kaia Gerber, em campanhas de moda.



