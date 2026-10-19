Reprodução/Globo/Divulgação Fred Bruno é atingido por tiro disparado por deputado em balada de SP.

O jornalista e apresentador Fred Bruno, de 37 anos, ficou ferido após ser atingido por um tiro disparado pelo deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) durante uma confusão na balada Santo Cupido, no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19).

O famoso foi baleado de raspão no pé e passa bem. Já o deputado foi encaminhado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, para prestar esclarecimentos.

Segundo informações da SPTV, testemunhas disseram que o parlamentar estaria bêbado e começou a incomodar as pessoas na boate. Ainda de acordo com os relatos, uma confusão começou logo depois. O deputado teria caído no chão, e a arma disparado acidentalmente com o impacto da queda.

Ao ser detido, o estado de embriaguez do parlamentar foi constatado pelos policiais. A arma foi apreendida pelos agentes e encaminhada para a perícia. Aguiar tem o porte federal da arma.

Um veículo com a placa oficial da Alesp também foi apreendido pela polícia, mas, de acordo com a página da Assembleia Legislativa de São Paulo, o carro não está presente na lista de veículos oficiais vinculados ao deputado.

O parlamentar foi liberado, pois tem imunidade política. A assessoria de Marcelo Aguiar afirmou que Marcelo estava sob o efeito de remédios fortes e que em nenhum momento foi preso, apenas foi levado para esclarecer o ocorrido.

Quem é Marcelo Aguiar

De acordo com informações da Alesp, Marcelo Theodoro de Aguiar nasceu em 1973 em São Paulo e é formado em Economia e Gestão Pública. O deputado passa uma mensagem de valores cristãos, defesa da família e proteção de crianças e adolescentes.

Atualmente, Marcelo é deputado estadual e membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Aguiar foi eleito vereador da capital paulista em 2008 e, posteriormente, deputado federal em 2010, cargo que ocupou por dois mandatos. Na eleição atual, o deputado não conseguiu se reeleger, mas ficou como suplente para a próxima legislatura após receber 37.585 votos.

Antes de entrar no núcleo político, Marcelo era cantor sertanejo e tinha uma carreira de sucesso na área. Com a convenção ao cristianismo, seus novos projetos passaram a focar em música cristã contemporânea. O deputado é casado e pai de dois filhos.