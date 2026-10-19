Reprodução/TV Globo Atriz Jeniffer Nascimento

Luciano Huck acabou colocando Jeniffer Nascimento em uma situação estranha no Domingão do último domingo (18). A contratada da TV Globo foi convidada para o júri artístico do Dança dos Famosos e recebeu muitos elogios do apresentador. No entanto, ele confundiu os realities do canal carioca e disse que ela ganhou o The Masked Singer Brasil (2021-2025).

Porém, sem jeito, a atriz contou que não ganhou a atração de fantasias: “Eu não ganhei, fiquei em terceiro”, disse.

O apresentador reservou um momento na atração para homenagear a famosa, mas cometeu uma gafe ao mostrar o vídeo sobre sua carreira: “Jeniffer Nascimento, recebendo você hoje aqui, queria agradecer a sua presença enormemente. A Jeniffer está em Quem Ama Cuida, novelaço”, disse Huck.





Ao continuar as homenagens, o marido de Angélica disse: “Mas a Jeniffer, assim, você. Eu já te vi ganhando o Masked Singer”, continuou Huck, que foi interrompido por ela. “O Masked Singer não, no Masked Singer eu fiquei em terceiro”, disse a atriz.

A artista participou, sim, da quinta edição do The Masked Singer Brasil. Porém, o campeão da edição foi Diego Martins. Na ocasião, Jonathan Azevedo ficou em segundo lugar.

“Eu ganhei o Popstar (2017-2019)”, disse Jeniffer. “Exatamente, o Popstar. Eu lembro de você cantando brilhantemente”, afirmou Huck.

Homenagem à Lua Blanco

Na atração global, Jennifer aproveitou e fez uma homenagem para Lua Blanco, que faleceu devido a um câncer no intestino: "Ali foi um divisor de águas, em que o público conheceu a Jeniffer Nascimento, para além dos personagens. E, inclusive, no Popstar em 2018, eu participei junto com a Lua Blanco", disse.

Reprodução/TV Globo Jeniffer Nascimento

Consternado, Luciano também mandou as condolências para a família de Lua: "Queria mandar um beijo enorme a toda a família da Lua Blanco, aos fãs de Rebelde, a todos os fãs dela. A Lua que era neta do Billy Blanco (1924-2011), um dos nomes mais importantes da história da bossa nova, e que nos deixou hoje também. Muito bem lembrado", pontuou.