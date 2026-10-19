Reprodução/Instagram/@gabidallacostah Atriz Gabi Dallacostah

Gabi Dallacostah, de 32 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último fim de semana, após apresentar uma infecção na corrente sanguínea durante o tratamento contra um câncer de mama. Na sexta-feira (16), a equipe da artista informou que ela havia sido internada devido à complicação e precisou de cuidados intensivos.

A artista agradeceu o carinho dos fãs e disse que contaria mais detalhes depois. “Gente, que susto, né? Eu ainda vou contar para vocês tudo o que aconteceu. Mas, primeiro, eu quero agradecer as mensagens de vocês. Eu vou responder uma a uma… Eu vou demorar um pouquinho, mas vou responder”, disse em um vídeo gravado nos Stories.



O diagnóstico

Gabi revelou o diagnóstico de câncer de mama em junho deste ano. Na ocasião, contou que um sonho a motivou a procurar atendimento médico e realizar exames. A descoberta da doença provocou fortes mudanças em sua vida.

“Uma frase simples de dizer, mas que mudou completamente a minha vida. Meu mundo caiu”, disse ao falar sobre a notícia e o impacto que ela causou.

Em julho, a artista contou detalhes sobre o tratamento, que incluiria quatro sessões de quimioterapia vermelha e outras 12 de quimioterapia branca. Então, amigos organizaram uma vaquinha para ajudar nas despesas médicas.

Na televisão, a atriz fez parte do elenco de Verdades Secretas 2 e Fuzuê, ambas da TV Globo. Ela também ficou conhecida ao participar da terceira temporada de Túnel do Amor, reality de relacionamentos comandado por Ana Clara.



