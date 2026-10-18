iG/Sandra Cotrim Pedro Sampaio

Pedro Sampaio, 28 anos, quer ampliar o alcance do funk brasileiro no mercado internacional. Durante uma coletiva de imprensa no Meli Music, realizado no sábado (17), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, o DJ e produtor musical falou sobre os planos para levar a sonoridade nacional a outros países e adiantou detalhes do projeto que está preparando com Anitta.

O artista também relembrou o encontro com Ricky Martin, revelou qual cantor internacional gostaria de ter em uma colaboração e comentou o interesse em explorar novos ritmos latinos. Para ele, o caminho para conquistar o público de fora começa com músicas que tenham conexão com quem está no Brasil.





Ao longo bate-papo, um dos destaques da conversa foi o projeto que Pedro está desenvolvendo com Anitta. Segundo o artista, a ideia é apostar no funk e construir uma estratégia que alcance tanto o público brasileiro quanto o internacional.

O projeto com a Anitta, ela sempre citou, é um projeto que a gente tá super empolgado. Vai ser um álbum voltado pro funk, obviamente, e com bastante estratégia pra ser uma coisa nacional, pra focar no Brasil e também fora. Dá pra fazer as duas coisas mesmo. Pedro Sampaio, DJ e produtor.





Pedro explicou que ainda está definindo os próximos passos da carreira e que pretende aproveitar o período de fim de ano, quando o verão brasileiro movimenta o mercado musical, para trabalhar em músicas com potencial de repercussão.





“O final do ano é sempre um momento muito importante, o verão. E assim como aconteceu com o ‘Jet Ski’, que é uma música que funcionou muito no Brasil e depois ela se expandiu, levando a nossa cultura, levando a nossa batida, o meu foco esse ano é esse também: fazer algo que funcione muito no Brasil pra que a gente consiga exportar isso”, disse.

Pedro Sampaio também destacou que procura acompanhar o que o público está ouvindo no cotidiano, incluindo as músicas que tocam nos paredões e nos carros. Para ele, manter essa conexão é importante para produzir faixas que representem a realidade das pessoas.

“Eu sempre gosto de me conectar com o que tá acontecendo de verdade na rua, o que a galera do paredão tá ouvindo, o que a mala do carro tá tocando. Eu acho que isso faz com que eu fique com o pé no chão, musicalmente falando, e sempre tente trazer a verdade, melodias com verdade pra conectar com o público”, explicou.

Ritmos latinos e parceria com Pitbull

A expansão internacional também passa pela mistura de estilos musicais. Durante a coletiva, Pedro contou que tem interesse em explorar a cumbia, ritmo latino bastante popular em países da América Latina, especialmente no México e em outras regiões do continente.

“Olha, tem um ritmo do México, é um ritmo latino, né? Que é a cumbia. É um ritmo que eu acho que tem uma ligação com o funk, enfim, um certo tempero que pode ser interessante trazer pro Brasil, fazer uma mistura”, afirmou.

Questionado sobre qual artista internacional gostaria de ter em uma colaboração, o DJ citou Pitbull, conhecido por sucessos que misturam pop, hip-hop e música latina.

“Olha, tem um cara que é o Pitbull. Eu amo ele, eu acho que ele tem tudo a ver comigo, a energia dele. Ele é um ícone da música latina, da música global. Seria um sonho, Pitbull”, confessou.

Pedro também reforçou que acredita no potencial da música brasileira de conquistar ouvintes de outros países sem perder suas características. Para ele, a mistura de ritmos e a identidade cultural do Brasil podem funcionar em diferentes mercados.

“Eu acredito que o Brasil tem o potencial e a gente tem uma cultura muito rica, ritmicamente falando também, o funk. Eu acho que fazendo música pra cá, funcionando aqui, a gente consegue exportar e fazer com que o mundo consuma música brasileira em português, em espanhol, com a nossa brasilidade tranquilamente”, afirmou.

iG/Sandra Cotrim Pedro Sampaio





Encontro com Ricky Martin

Outro momento comentado pelo produtor foi o encontro com Ricky Martin em Los Angeles, nos Estados Unidos. Pedro descreveu a experiência como especial e destacou a importância do cantor porto-riquenho para a projeção internacional da música latina.

“Eu fui o segundo brasileiro a cantar no halftime show. O primeiro foi a Anitta, como sempre, né, galera? E eu fiquei honrado de ter sido segundo”, contou.

Pedro também ressaltou a representatividade do momento. Segundo ele, foi a primeira vez que dois homens LGBTQIA+ fizeram parte do destaque principal daquela apresentação.

Instagram/@pedrosampaio Pedro Sampaio e Ricky Martin





Ao falar sobre Ricky Martin, o DJ destacou a generosidade do artista e a influência que ele teve na expansão da música latina pelo mundo.

“O Ricky é um cara supergeneroso. É um ícone da música latina. É um dos caras que tracionou a música latina pro mundo, então ele me inspira muito”, afirmou.

Meli Music

A quarta edição do Meli Music aconteceu no sábado (17), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O festival reuniu artistas de diferentes vertentes do pop, do funk e do R&B, com apresentações de Pedro Sampaio, Anitta, Glória Groove, Luísa Sonza e Normani.



