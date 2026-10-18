iG/Sandra Cotrim Anitta fala sobre carreira e novos projetos

Anitta, 33 anos, participou de uma coletiva de imprensa durante a quarta edição do festival Meli Music, realizada no sábado (17), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Entre os assuntos abordados, a cantora falou sobre os vazamentos recentes envolvendo seus projetos, comentou a indicação ao Grammy Latino com o álbum EQUILIBRIVM e deu detalhes sobre uma novidade que está preparando com Pedro Sampaio.

A artista também falou sobre a repercussão de “Deus Existe”, faixa que ganhou destaque na discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1 após a deputada federal Erika Hilton (PSOL) agradecer publicamente pela liberação da música. Além disso, Anitta comentou a própria evolução profissional e explicou por que não tem pressa para lançar novas canções.





Durante a coletiva, Anitta foi questionada sobre os enigmas que aparecem estampados em suas camisetas e despertam a curiosidade dos fãs nas redes sociais. A cantora adiantou que o público deve descobrir em breve o significado das mensagens.

“A gente vai revelar. Falta pouco. A gente já gravou um vídeo revelando”, afirmou. A artista também foi perguntada sobre os vazamentos recentes relacionados a seus projetos e respondeu de forma direta.

Ah, gente, vazamento eu não me responsabilizo, né? Tem que perguntar pra quem vazou. Anitta, cantora e compositora.





Novos planos

Ao falar sobre os próximos passos na carreira, Anitta afirmou que ainda não está trabalhando em novas músicas e que, neste momento, prefere aproveitar a fase atual. “Aí eu não faço a menor ideia. Não tô com planejado nada ainda. Nem tô fazendo música nova ainda, tô só curtindo aí essa fase”, explicou.

Na sequência, ela também refletiu sobre os desafios de inovar depois de tantos anos de carreira. Segundo ela, as mudanças de perspectiva fazem parte de sua personalidade e acabam aparecendo em seus trabalhos.

“Eu acho que depois de muitos anos trabalhando, fica difícil a gente inovar. Porque a gente tem que pensar uma maneira da gente se apresentar diferente, mas sem fugir daquilo que a gente é”, afirmou.

iG/Sandra Cotrim Anitta foi a atração principal do festival Meli Music





Mesmo assim, Anitta afirmou não ter medo de mudar de opinião e que considera natural apresentar diferentes versões de si mesma ao longo do tempo.

“Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de errar, de cometer erros ou de mudar de ideia, de pensar uma coisa e depois falar: ‘Ai, gente, já não penso mais nada com isso’. Acho que isso é supernormal da vida”, disse.

Outro assunto abordado na coletiva foi a repercussão de “Deus Existe”, música de EQUILIBRIVM que passou a ser associada à discussão sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Questionada sobre sobre a dimensão que a música ganhou após Erika Hilton agradecer pela liberação da música, a artista foi sincera.

“Eu não esperava. Acho que me sinto muito grata, muito honrada, porque eu acho que no fim, gente, vão-se os políticos e ficam as ideologias, as ideias, né?”, respondeu.

Na sequência, Anitta destacou a importância de defender pautas que possam beneficiar outras pessoas. Ela também relacionou o tema ao momento pessoal retratado no álbum, marcado pela possibilidade de descansar depois de anos dedicados ao trabalho.

O meu álbum fala bem de descanso, né? De uma fase onde eu tive a oportunidade de descansar depois de ralar muito pra ter uma independência financeira, porque nasci pobre, então tive que ralar bastante pra chegar onde eu cheguei. Então o álbum fala sobre esse momento onde finalmente eu pude descansar e como isso foi importante pra mim. Anitta, produtora e cantora.





Indicação ao Grammy Latino

Anitta também comentou a indicação de EQUILIBRIVM à categoria Álbum do Ano no Grammy Latino 2026. O trabalho ainda concorre a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

A artista afirmou ter ficado feliz com o reconhecimento, mas ressaltou que não costuma desenvolver seus projetos pensando exclusivamente em premiações.

“Ah, eu fiquei bem feliz, embora vocês saibam que eu não faço nenhum trabalho meu pensando em premiação, eu faço pensando primeiro em mim, no que eu tô vivendo e depois no público. Acho que eles que são o grande prêmio, mas obviamente a gente fica também honrado”, declarou.

A cerimônia da 27ª edição do Grammy Latino está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Projeto com Pedro Sampaio

Ainda ao longo do bate-papo, a famosa comentou sobre o novo projeto que está preparando com Pedro Sampaio. Segundo ela, os dois ainda precisam definir os próximos passos e as estratégias de divulgação.

“A gente ainda vai ter as reuniões essa semana pra definir como que a gente vai fazer as estratégias. A gente tava assim, escolhemos o nome do projeto, os caminhos que a gente vai seguir, mas a gente vai definir mesmo a linha direitinho essa semana”, revelou.





Ao comentar sobre os artistas que tem ouvido atualmente, Anitta contou que, naquele momento, estava escutando muitos mantras. Porém, destacou nomes que considera referências.

“Eu tô olhando muito pro Brasil, acho que agora quem tá fazendo coisas incríveis, o Jão, a Marina Sena, pra mim são grandes artistas”, disse. A cantora também citou Liniker entre os nomes que admira na cena nacional.

Por fim, ao falar sobre a própria trajetória , a artista comentou que a experiência a ensinou a ter mais cuidado com o que diz e com as pessoas às quais dá visibilidade, já que seu nome está sempre na boca do povo.

“Tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Da gente ser mais discreto, de ter mais cuidado, né? Com o que a gente vai falar, com as pessoas que a gente vai dar visibilidade, com as pessoas que a gente vai irritar”, afirmou.





Meli Music reuniu artistas nacionais e internacionais

A quarta edição do Meli Music aconteceu no sábado (17), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O festival reuniu Anitta, Normani, Luísa Sonza, Pedro Sampaio e Glória Groove, além do DJ Luan Poffo.

A programação misturou diferentes vertentes do pop e do R&B. A edição também marcou a estreia de Normani em um show solo no Brasil.



