Reprodução/Instagram/@loracarola Atriz Carolina Dieckmmann

A atriz Carolina Dieckmmann, de 47 anos, chamou a atenção dos seus seguidores ao postar um registro de macacão e com uma estrelinha escondendo um lado do seio. Nos Stories do Instagram, a artista apareceu bem despojada.

Em seu feed, a famosa também postou diversos cliques mostrando que está com tudo em cima e com a barriga trincadíssima. Nas redes sociais, o público elogiou as fotos da atriz global.

Reprodução/Instagram/@loracarola Atriz Carolina Dieckmmann

"Você existe?! Parece IA (Inteligência Artificial) de tão linda", disse uma. "Toda uma arte de ser! Linda!", comentou outra. "Belíssima como sempre", disse uma terceira sobre a atriz.

Reflexões sobre amor e relacionamentos

Recentemente, Carolina também repercutiu nas redes sociais após participar do podcast de Tati Bernardi e revelar que teve relações sexuais com apenas quatro homens ao longo da vida. A declaração gerou debates entre os internautas.

Ao comentar o assunto, a atriz explicou que sua escolha sempre esteve ligada à forma como enxerga os relacionamentos.

"Não queria ter transado com muita gente. Assim como há pessoas que querem fazer todo o sexo possível, e tudo bem. Tenho curiosidade no amor, o assunto da minha vida", afirmou.

Quem é Carolina Dieckmmann?

Carolina Dieckmmann é uma atriz bastante aclamada no Brasil, que ficou conhecida por sua personagem em Laços de Família, que no meio da trama raspa a cabeça após descobrir que tinha leucemia. Foram registradas mais de 23 mil doações de medula óssea pelo Ministério da Saúde em 2001, garantindo um recorde.

Viveu personagens icônicos em Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, a icônica Leona de Cobras & Lagartos, Jéssica em Salve Jorge e a Dra. Lumiar em Vai na Fé.