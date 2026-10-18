Reprodução/Internet Em Família com Eliana teve sua pior audiência desde a estreia

A apresentadora Eliana, 53 anos, contou que viveu um relacionamento abusivo por excesso de ciúme e forte controle. O desabafo da famosa aconteceu durante o "Saia Justa", do GNT.

"Eu vivi um relacionamento muito abusivo nesse lugar do ciúme por um tempo na minha vida", soltou.

A comunicadora também ressaltou que atitudes controladoras podem ser confundidas como um cuidado: "Controle, para mim, é 'red flag'. Controle diário, por horas. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece cuidado, mas é controle mesmo”, disse.

Eliana dizia que o antigo companheiro sempre pedia desculpas, no entanto, não mudava o seu comportamento: “Pedia desculpa, mas não mudava as atitudes, entendeu?”, pontuou.

A loira também frisou que existe uma diferença em dar uma oportunidade ou dar mais uma chance para o problema se repetir: “Porque é diferente você dar uma segunda chance ou você passar o pano”, cravou.

Eliana disse que poderia ter evitado o sofrimento caso tivesse escutado os conselhos de suas pessoas próximas: “Certamente eu teria passado essa etapa, não teria ficado com essa pessoa e não teria s ofrido o que eu sofri no final", disse.

A apresentadora ainda falou da importância de se conversar sobre esses assuntos, principalmente entre as mulheres, para reconhecer comportamentos abusivos. Para Eliana, conversar com uma ex-parceira pode identificar possíveis atos tóxicos e evitar que isso se repita.

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"Às vezes, se ela for uma pessoa bacana, pode te passar informações que você pode usar de alguma forma. Assim, você fica alertada e, se acontecer alguma coisa, já sabe que isso é uma red flag", finalizou.

Eliana na Globo

Reprodução/TV Globo Apresentadora Eliana





Após a participação de Eliana no “Criança Esperança”, ao lado de Xuxa e Angélica, em 2024, começaram as especulações sobre uma possível contratação da apresentadora pela TV Globo. Em 27 de junho de 2024, E liana confirmou nas redes sociais sua ida para a emissora. Na nova casa, estreou no "The Masked Singer Brasil", substituindo Ivete Sangalo, e passou a integrar o elenco de apresentadoras do “Saia Justa”, na GNT.

Em 2026, a apresentadora ganhou seu primeiro programa criado especialmente para ela na emissora, o “Em Família com Eliana”, exibido nas tardes de domingo. A atração, porém, enfrentou dificuldades de audiência e perdeu a liderança em diversas ocasiões para o “Domingo Legal”, do SBT.