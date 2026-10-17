Reprodução/TV Cultura Leandro Karnal sofre tentativa de assalto

O historiador Leandro Karnal relatou ter sofrido uma tentativa de assalto na última quarta-feira (14). Tudo aconteceu quando ele estava voltando para casa após sair do Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo. No momento, a capital estava sendo atingida por um temporal que deixou várias ruas alagadas.

Em uma publicação nas redes sociais, ele explicou que tinha viajado para Goiás para dar uma palestra. O voo teria chegado em meio ao forte temporal e, por isso, a aeronave ficou mais de uma hora no ar até que conseguiu pousar.

O historiador contou que conseguiu pegar o carro na volta para casa, mas, com o trânsito vagaroso, dois homens chegaram com uma moto e tentaram quebrar o vidro do veículo: "Não conseguiram, mas chutaram o retrovisor com raiva", disse.





Karnal disse que precisou seguir a viagem mesmo sem o retrovisor do lado direito: "Novo desafio: dirigir em meio ao engarrafamento sem o retrovisor direito, tentando adivinhar se novas motos ou outros veículos estavam na rota quando eu mudava de faixa", disse.

O famoso ainda contou que levou 2h40 para fazer um trajeto de 9 km: "Há momentos em que o equilíbrio pessoal precisa se sobressair em meio à crise do mundo", disse.

Quem é Leandro Karnal?

Divulgação O filósofo Leandro Karnal





É um historiador, escritor, professor e palestrante brasileiro, nascido em São Leopoldo, Rio Grande do Sul.

Bastante discreto sobre sua íntima, em janeiro de 2023, numa rede social, afirmou estar casado há quatro anos com o cantor Vitor Fadul, que na ocasião tinha 27.

Karnal também foi professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) até abril de 2020, quando pediu exoneração do cargo.

Em julho de 2020, passou a apresentar, junto com Mari Palma, Gabriela Prioli e Rita Ru, o CNN Tonight na CNN Brasil. No entanto, em abril de 2023, o escritor anunciou sua saída da emissora.