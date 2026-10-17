Reprodução/Internet MasterChef Brasil marcou apenas 0,81 ponto em São Paulo

O chef Erick Jacquin criticou uma publicação do canal Public Sénat, veículo francês que fez uma análise sobre a disputa presidencial do Brasil. Em comentários nas redes, ele discordou da opinião do período e afirmou que a empresa não estaria "vendo".

“Ele destruiu o Brasil, e os jornalistas franceses estão cegos", disse Jacquin em referência ao governo Lula (PT). O post publicado em 5 de outubro dizia que a vitória de Flávio colocaria o Brasil "rumo a um regime autoritário e liberal", disse.

Reprodução/Instagram Erick Jaccquin





A publicação francesa ainda apresentou Flávio como filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e descreveu o pai como um líder da "extrema direita". O texto ainda fala sobre a polarização política brasileira, além das diferenças dos projetos defendidos pelos dois candidatos à Presidência.





Enders, professora da Universidade Paris VIII, fez uma avaliação de um possível avanço autoritário. A historiadora pontuou que uma vitória de Flávio poderia mudar o rumo das instituições e orientação política do Brasil.

Trajetória de Jacquin

Reprodução/Band Erick Jacquin





Natural da França, Erick Jacquin vive no Brasil desde 1995. Ele ganhou fama nacional como jurado do MasterChef Brasil, reality show culinário exibido pela Band. Também chegou a apresentar o Pesadelo na Cozinha, em que visita restaurantes e acompanha a operação dos estabelecimentos.

Além da carreira na TV, Jacquin trabalha no setor gastronômico e mantém projetos ligados à culinária brasileira. Atualmente, está no MasterChef Brasil e suas variações.

Procedimento

Reprodução/Instagram Chef francês naturalizado brasileiro





Recentemente, Erick Jacquin, de 61 anos, precisou passar por um procedimento no coração após dar entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O chef e jurado do "MasterChef Brasil", da Band, apresentou uma indisposição e, durante a avaliação médica, foi identificada a necessidade de realizar uma angioplastia.

A angioplastia coronariana é um procedimento utilizado para tratar obstruções nas artérias que levam sangue ao coração. A intervenção é feita por meio de um cateter, que permite acessar o vaso sanguíneo e realizar a dilatação da região comprometida.

Durante o procedimento, também pode ser colocado um stent, pequena estrutura em formato de tubo que permanece dentro da artéria para ajudar a mantê-la aberta e favorecer a passagem do sangue. O Ministério da Saúde possui diretrizes específicas para o uso de stents em pacientes com doença coronariana.

No caso do chef, foram implantados três stents durante a angioplastia. A quantidade de dispositivos utilizada é definida pela equipe médica de acordo com as características das obstruções encontradas, portanto, o número de stents, isoladamente, não permite determinar a extensão ou a gravidade do quadro de Jacquin.