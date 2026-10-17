Reprodução/Jovem Pan Marco Antônio Villa está foragido

Marco Antônio Villa é alvo de um mandado de prisão por uma dívida de R$ 570 mil em pensão alimentícia. O escritor tem um filho de 45 anos que é uma pessoa com deficiência. O comentarista político é considerado foragido desde 8 de outubro, quando teve o mandado de prisão expedido.

Toda a ação foi movida pela ex-mulher de Villa, em nome do seu filho, Flávio. Em nota postada no seu perfil do Instagram, o comentarista pontuou que a pensão que ele deveria pagar supera o valor de R$ 40 mil por mês e alegou não ter condições para arcar.

Marco Antônio Villa alegou ter uma renda mensal no valor de R$ 20 mil e que possui grandes gastos com a mãe, de 96 anos de idade, e a pensão à ex-mulher, além de dívidas bancárias.

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"Luto sozinho e calado, há anos, para tentar reverter uma injustiça sem precedente que diariamente me aflige: o dever de destinar 20 salários-mínimos por mês para minha ex-esposa e para um de meus filhos, acrescido do valor do plano de saúde em favor de ambos", disse o professor.

"Infelizmente, nunca tive condições financeiras para arcar com essa quantia desarrazoada. Não sou milionário, mas sim uma pessoa assalariada que labuta arduamente todos os dias", continuou.





Ele conta que já pagou quase R$ 1,5 milhão de pensão: "Já paguei quase R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) à ex-esposa da qual há muito me separei e ao meu querido filho (que, embora conte 45 anos, em razão de suas fragilidades, vem sendo pela mãe contra mim orquestrado)", cravou.

Por fim, ele ressaltou que, para arcar com as dívidas da pensão, precisou se desfazer de alguns bens.

"Para viabilizar o pagamento desta fortuna, tive que me desfazer de patrimônio que angariei ao longo de uma vida dedicada ao trabalho, já tendo destinado a minha ex-esposa: i) os dois imóveis antes por mim titulados (o que nos serviu de lar e outro situado no litoral); ii) todas as minhas economias; e, ainda, iii) valores levantados mediante a contratação de empréstimos bancários", finalizou.

A dívida



Reprodução/redes sociais Marco Antônio Villa, historiador e comentarista político





De acordo com o Metrópoles, o escritor tem uma dívida na casa dos R$ 570 mil em pagamento de pensões para a mãe dele, responsável por todos os cuidados. O mandado de prisão contra o ex-contratado da Jovem Pan foi emitido pelo juiz Eduardo Palma Palma Pellegrinelli, da 12ª Vara da Família e das Sucessões de São Paulo.

O processo segue em tramitação em processo de segredo de Justiça. O juiz ainda teria determinado que buscas fossem feitas nos endereços ligados a ele; no entanto, Villa não foi encontrado.

Quem é Marco Antônio Villa?

É um historiador, escritor e apresentador de TV. Apresentou os programas Visão Crítica e Só Vale a Verdade na Jovem Pan.

É bacharel e licenciado em história, mestre em sociologia e doutor em história social pela Universidade de São Paulo (USP). Fez parte da bancada do Jornal da Manhã, na Jovem Pan, além do Jornal Primeira Hora, da Rádio Bandeirantes.

Marco Antônio também foi comentarista da CNN Brasil, onde atuou no CNN Novo Dia e tinha um programa próprio, o Opinião Villa. É palestrante e conta com mais de 30 livros. Recentemente, concorreu às Eleições Gerais do Brasil no cargo de Deputado Federal, pelo MDB, e perdeu, tendo apenas 31.579 votos.