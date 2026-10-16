Reprodução/TV Record Stenio Garcia cede entrevista à Record

Stenio Garcia, de 94 anos, voltou a comentar publicamente sobre o imbróglio jurídico envolvendo suas filhas e a mãe delas. Em um vídeo divulgado nas redes sociais na última quinta-feira (15), o ator pontuou que não consegue exercer o direito de usufruto de um imóvel desde o ano de 2018.

“Estou sendo roubado dos direitos de usufruto desde 2018”, disse. Logo depois, ele detonou os parentes no post publicado: “E as minhas filhas e a mãe delas não querem me devolver esse direito.”

De acordo com o ator, a disputa está correndo há mais de um ano, período em que está tentando recuperar o direito sobre seu patrimônio. Ele afirmou ter trabalhado durante toda a vida para conquistá-lo e relembrou que presenteou as filhas com três lojas de confecções equipadas com máquinas industriais.

Conforme seu relato, os negócios fecharam após dez anos: “Há mais de um ano, tive que entrar na Justiça para reaver o meu direito de usufruto, que me foi roubado. Infelizmente, mesmo na Justiça, as minhas filhas e a mãe delas não querem devolver o meu direito. Quem trabalhou por toda uma vida fui eu. Elas só trabalharam quando dei três lojas de confecção com máquinas industriais e, mesmo assim, faliram após dez anos”, disse.

A batalha judicial começou em 2025

Após tentativas frustradas de chegar a um acordo informal, Stênio Garcia entrou com uma ação judicial relacionada ao caso em outubro de 2025. Segundo Gaya, inicialmente, o processo era apresentado como uma disputa envolvendo a ex-mulher. No entanto, posteriormente, as filhas passaram a ser diretamente ligadas ao conflito.

“Os próprios autos do processo criam uma narrativa de que somos ‘filhas ingratas’. É triste ver acusações caluniosas. Muito difícil. Mas queria encontrar meu pai. A gente pede por isso o tempo todo e não conseguimos. Por que transformaram em uma guerra? Por que insistem nesse discurso? Não tenho raiva do meu pai, mas também dá pena ver essas falas”, concluiu.

Vale destacar que, em 12 de agosto, o ator veio a público se manifestar sobre o caso. Na ocasião, ele rebateu as especulações sobre o declínio de sua sanidade mental, levantadas pela advogada das filhas. Além disso, o ator também falou sobre a disputa que vem travando com as herdeiras.