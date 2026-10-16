Reprodução/Instagram/@suzannafreitas Suzanna Freitas perde 22 kg

Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, contou detalhes de sua vida pessoal durante uma gravação do quadro Filhos de Quem, atração de João Liberato na Record. A influenciadora contou como perdeu 22 quilos e como isso contribuiu para sua autoestima, além de mostrar seu primeiro apartamento.

No encontro, Suzanna contou sobre as transformações pelas quais passou nos últimos anos e a importância de se amar. Ela mantém hoje uma rotina intensa de treinos com o acompanhamento de um personal trainer.

Além da mudança física, Suzanna falou sobre outra conquista: a aquisição de seu primeiro imóvel, no Rio de Janeiro, onde passou a morar sozinha. Ela contou que pretende transformar o local em seu refúgio.

Durante o bate-papo com João Augusto Liberato, a filha de Kelly Key contou sobre os seus planos para a decoração do ambiente. Entre todas as ideias, será uma cozinha todinha rosa, uma clara referência à mãe, que ousava da cor nos seus looks nos anos 2000.

A nova era mostra um momento de independência para a influencer, que tem uma forte relação de amizade e parceria com a matriarca.

Filha de Latino e Kelly Key

Em 1997, Kelly Key conheceu o cantor Latino durante a seleção de modelos para o videoclipe "Louca", no qual ela participava. Os dois se envolveram e começaram a namorar poucos dias depois. Logo em seguida, passaram a morar juntos, em 1999. Apesar disso, os cantores nunca se casaram oficialmente.

Reprodução/Instagram/@suzannafreitas Suzanna Freitas perdeu 22 kg

Kelly deu à luz Suzanna, no Rio de Janeiro, em 2000, fruto da relação com o artista. Em junho de 2002, o relacionamento chegou ao fim. A cantora chegou a declarar que a relação foi esfriando com o nascimento da filha.

No entanto, o público nas redes sociais sempre ressalta a grande semelhança de Suzanna com a mãe, Kelly Key. As duas chegaram até a se apresentar juntas durante o Domingão com Huck, em 2024.

“Ela parece mais a @oficialkellykey do que a própria", disse um usuário na época, enfatizando como mãe e filha são iguais.



