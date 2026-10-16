Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, contou detalhes de sua vida pessoal durante uma gravação do quadro Filhos de Quem, atração de João Liberato na Record. A influenciadora contou como perdeu 22 quilos e como isso contribuiu para sua autoestima, além de mostrar seu primeiro apartamento.
No encontro, Suzanna contou sobre as transformações pelas quais passou nos últimos anos e a importância de se amar. Ela mantém hoje uma rotina intensa de treinos com o acompanhamento de um personal trainer.
Além da mudança física, Suzanna falou sobre outra conquista: a aquisição de seu primeiro imóvel, no Rio de Janeiro, onde passou a morar sozinha. Ela contou que pretende transformar o local em seu refúgio.
Durante o bate-papo com João Augusto Liberato, a filha de Kelly Key contou sobre os seus planos para a decoração do ambiente. Entre todas as ideias, será uma cozinha todinha rosa, uma clara referência à mãe, que ousava da cor nos seus looks nos anos 2000.
A nova era mostra um momento de independência para a influencer, que tem uma forte relação de amizade e parceria com a matriarca.
Filha de Latino e Kelly Key
Em 1997, Kelly Key conheceu o cantor Latino durante a seleção de modelos para o videoclipe "Louca", no qual ela participava. Os dois se envolveram e começaram a namorar poucos dias depois. Logo em seguida, passaram a morar juntos, em 1999. Apesar disso, os cantores nunca se casaram oficialmente.
Kelly deu à luz Suzanna, no Rio de Janeiro, em 2000, fruto da relação com o artista. Em junho de 2002, o relacionamento chegou ao fim. A cantora chegou a declarar que a relação foi esfriando com o nascimento da filha.
No entanto, o público nas redes sociais sempre ressalta a grande semelhança de Suzanna com a mãe, Kelly Key. As duas chegaram até a se apresentar juntas durante o Domingão com Huck, em 2024.
“Ela parece mais a @oficialkellykey do que a própria", disse um usuário na época, enfatizando como mãe e filha são iguais.