Reprodução/ Instagram @suzannafreitas Suzanna Freitas

Suzanna Freitas, de 25 anos, decidiu se manifestar contra especulações sobre uma possível gestação e aproveitou para comentar seus projetos pessoais ligados à maternidade.

A influenciadora, filha de Kelly Key, afirmou que tem vontade de ser mãe em outro momento da vida. Contudo, ressaltou que essa não é uma prioridade no presente, além de reprovar a frequência com que esse tipo de suposição tem surgido.





"Vira e mexe alguém coloca um bebê na minha barriga. Se eu dormi mal, é porque tô grávida. Se acordei enjoada, é porque tô grávida. As pessoas têm uma mania de colocar bebê na barriga alheia”, iniciou.

Ela afirmou que tem o desejo de ser mãe, mas ressaltou que isso não está nos planos nem para este ano, nem para o próximo, sem definir quando pretende dar esse passo.

Segundo Suzanna, o momento é de viver as experiências com calma, já que ainda vai morar sozinha, não está noiva nem casada, e acredita que tudo deve acontecer de forma gradual.

“Tenho vontade, mas não nesse ano, não no próximo, não sei quando. Estou vivendo tudo com muita tranquilidade. Vou morar sozinha, ainda não estou noiva, não sou casada. Acho que as coisas precisam ser devagar”, ponderou.

Futuro

Ela ainda argumentou que prefere vivenciar algumas fases da vida antes de pensar na maternidade, que considera algo bonito, mas garantiu que, no momento, não cogita essa possibilidade.

A filha de Kelly Key acrescentou que, se puder, pretende aguardar o período mais adequado para isso e, em tom de ironia, comentou que faz uso de implante hormonal, rebatendo os rumores sobre uma suposta gravidez.

"Quero aproveitar certas experiências antes da maternidade, que é algo muito lindo, mas que eu zero penso nisso agora. De verdade. Se eu puder esperar, vou esperar o melhor momento”, destacou.

“Meu implante hormonal está bem lindo aqui”, finalizou no Instagram, plataforma de interação virtual em que reúne mais de 2,2 milhões de seguidores.

Entenda

As declarações surgem após Suzanna atravessa um período marcado por mudanças físicas significativas, depois de eliminar aproximadamente 26 kg ao longo de pouco mais de dois anos.

Em interações recentes com o público, ela contou que ainda enfrenta desafios para se identificar com a própria aparência depois do emagrecimento e admitiu conviver com a distorção da imagem, apesar de celebrar as conquistas alcançadas.



